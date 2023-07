Quanto cambierà il mondo del lavoro con l’accelerazione nell’uso delle Intelligenze Artificiali? E, soprattutto, quale potrebbe essere il suo utilizzo pratico nell’industria? A queste domande risponderà il convegno “Oltre ChatGPT: applicazioni reali dell’IA nell’industria manifatturiera”, in programma il prossimo 12 luglio presso UNIS&F LAB di Treviso, con inizio alle ore 17.30, ed organizzato dalla stessa UNIS&F, società di servizi e formazione del Sistema Confindustria, assieme ad Aused, l’Associazione di utenti dei sistemi e delle tecnologie dell'informazione, al Gruppo IT di Federmanager Treviso e Belluno e col sostegno di Sdg Group.

Presentando casi di studio concreti che illustreranno come l’IA possa essere applicata nell’industria manifatturiera, l’incontro mostrerà come questa rivoluzione possa cambiare nel futuro prossimo il modo in cui le imprese opereranno, consentendo l’automazione dei processi, l’ottimizzazione delle operazioni e l'incremento dell'efficienza. Grazie al racconto di case history virtuose, in cui verranno presentate le migliori pratiche e le strategie per l'implementazione di soluzioni basate sull’IA, il convegno fornirà a manager e imprenditori una panoramica delle applicazioni industriali dell’IA, aiutandoli a cogliere le opportunità offerte da queste metodologie e tecnologie innovative per migliorare le prestazioni aziendali e ottenere un vantaggio competitivo nel mercato in continua evoluzione.

Il programma dell’incontro prevede un primo speech del professor Daniele Gamba, del corso Machine Learning Università di Bergamo e ceo di AI Sent, selezionato da Forbes Italia tra i 100 innovatori italiani under 30 del 2023, sullo “Stato dell'arte dell'intelligenza artificiale”, con la presentazione di quattro applicativi ed esempi concreti (ChatGPT per Robotic Process Automation e supporto alla generazione di contenuti, Time series per predictive maintenance e forecasting, Computer vision per quality inspection e guida robot ed infine Causal Inference per supporto alle decisioni e troubleshooting), cui seguirà una tavola rotonda sui temi delle “Tecnologie, business case e data governance” con la partecipazione dello stesso Daniele Gamba con Manuel Zambelli data scientist manager di Sdg Group, e Riccardo Borsari, professore di diritto penale presso il dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario dell'Università degli Studi di Padova, che sarà moderata da Marco Schiaffino, giornalista di Digital 360 e direttore responsabile ZEROUNO.

La partecipazione è gratuita, previa adesione via mail scrivendo a eventi@federmanagertv.it.