Convegno - il turismo che verrà: comunicazione, valorizzazione dei territori, sostenibilità e digitalizzazione

PROGRAMMA DELL'EVENTO

16:00 | Saluti di benvenuto Mario Pozza - Presidente Unioncamere Veneto Luisella Altare - Regional Manager Nord Est UniCredit Mario Conte - Presidente ANCI Veneto Stefano Marcon - Presidente Provincia di Treviso Giovanni Garatti - Presidente Fondazione Marca Treviso Modera Alessandro Martini - Direttore Fondazione Marca Treviso 16:15 | Riprogettiamo il futuro del Turismo Stefan Marchioro - P.O. Progetti Territoriali e Governance del Turismo della Regione del Veneto 16:30 | La valorizzazione dei territori attraverso iniziative e strategie di marketing e comunicazione; L’esperienza di UniCredit con Made4Italy – Intervista •Simona Olivadese - Small Business Key Sectors UniCredit •Giovanni Follador - Coordinatore della Primavera del Prosecco Superiore •Giuliano Vantaggi - Direttore DMO Dolomiti •Angelo Pittro - Direttore Lonely Planet Italia 17:00 | Shaping the New Normal in Travel: capire i bisogni dei nuovi viaggiatori per disegnare il futuro dell’hospitality (Osservatorio Nomisma- UniCredit) Valentina Quaglietti - Project Manager - Nomisma 17:15 | Questione di fiducia Uno sguardo al turismo che verrà attraverso l’analisi delle tracce digitali. Damiano De Marchi - Senior Analyst & Tourism Destinations Specialist Data Appeal 17:30 | Intervento di chiusura Federico Caner - Assessore alla Programmazione, Fondi UE, Turismo e Agricoltura Link per la registrazione: https://bit.ly/2P9E2hu Per informazioni e dettagli contattare: Marca Treviso incoming@marcatreviso.it - 0422 595 790