Conversazione e concerto con Paola Erdas

L’ottava stagione concertistica del progetto Musica antica in casa Cozzi, promosso dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e dall’associazione almamusica433, con la direzione artistica di Stefano Trevisi e con il patrocinio e il sostegno del Comune di Treviso, si conclude con un doppio appuntamento con la clavicembalista Paola Erdas che sarà protagonista, giovedì 18 novembre alle ore 18, di una conversazione online, sulla piattaforma Zoom, introduttiva all’ascolto del suo concerto in programma sabato 27 novembre alle ore 18.30 nella chiesa di San Teonisto di Treviso.

Paola Erdas racconterà il suo prezioso lavoro di ricerca, volto alla riscoperta del compositore e organista napoletano Antonio Valente, musicista cieco (o più probabilmente ipovedente) che, per ovviare alla sua cecità e scrivere la sua Intavolatura de cimbalo, inventò un’originale scrittura musicale. Celebre ai suoi tempi – stimato nel corso dei secoli –, ma ai giorni nostri ingiustamente trascurato, proprio per la difficoltà di interpretarne la scrittura, Valente sarà al centro della conversazione con Paola Erdas e Stefano Trevisi, direttore artistico della stagione concertistica.

Nel concerto in programma sabato 27 novembre, Paola Erdas circonderà la musica per cembalo di Antonio Valente con composizioni di autori coevi di area ispanica, a ricreare l’ambiente musicale della sontuosa Napoli spagnola della fine del Cinquecento. Il programma si chiuderà con un brano del musicista che meglio rappresenta la continuazione dello stile di Valente nell’apoteosi del magnifico e delirante primo Barocco: la Canzon Francese del Principe don Carlo Gesualdo da Venosa.

Conversazione online

Piattaforma Zoom, link per l’iscrizione nel sito www.fbsr.it

Biglietti concerto

Intero 15 euro, ridotto 10 euro (under 26, over 65).

Acquistabili anche con Carta del docente e 18 app.

Il concerto si terrà nella Chiesa di San Teonisto, via San Nicolò 31, Treviso

Prevendita biglietti: in Fondazione Benetton, via Cornarotta 7–9, Treviso (lun–ven ore 9–13 / 14–17, e in occasione degli eventi pubblici in programma), oppure nel sito www.liveticket.it

Sabato 27 novembre nella chiesa di San Teonisto, a partire dalle ore 16.

Paola Erdas

È cembalista dai molteplici interessi e dal repertorio ampio e poco convenzionale.

Inizia gli studi con D. Petech e prosegue con K. Gilbert al Mozarteum di Salisburgo. Attiva anche nel campo della ricerca musicologica, pubblica per la Ut Orpheus di Bologna. I suoi sei CD solistici hanno ricevuto ampi consensi dalla critica internazionale e sono stati per la maggior parte registrati su preziosi strumenti storici. Molte le collaborazioni di Paola, interessata a spaziare tra i vari repertori e generi musicali e artistici in generale: col liutista Rolf Lislevand; col tablista Shyamal Maitra; col giovanissimo gambista Andrè Lislevand. Con Su Cantu in sas Laras, spettacolo creato da Sergio Ladu incentrato sulla musica sarda, Paola si produce in veste di attrice e autrice di testi oltre che musicista. Con Claudia Caffagni esplora il repertorio medievale creando uno spettacolo sulla scrittrice Cristina da Pizzano e uno su Giovanna d’Arco. Con Daša Grgi? è il progetto DIH-respiro sulla corporeità della musica e sul respiro della danza. Paola è cofondatore assieme ad Andrea Lausi del Festival Internazionale di Musica Antica Wunderkammer di Trieste, di cui è attualmente il Presidente. È professore di Clavicembalo al Conservatorio di Trieste.