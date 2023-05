Conversazioni in...chiostro "Storie di donne" - La sorella di Mozart

Al via la rassegna Letteraria CONVERSAZIONI IN ...CHIOSTRO "Storie di donne" dove parleremo di donne tra letteratura , arte e scienza.

Il primo appuntamento MERCOLEDI' 10 MAGGIO ORE 19 con il libro LA SORELLA DI MOZART di Rita Charbonnier. Dialogheremo con l'autrice , moderatrice della serata Annarosa Tonin.

Di Mozart non ce n’è uno solo. Wolfgang aveva una sorella maggiore, prima di lui bambina prodigio, pianista eccezionale e anche compositrice: Maria Anna Mozart, detta Nannerl.

Questo romanzo è per lei.



Ingresso libero. ??