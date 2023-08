Combinazioni Festival - Conviene ancora la libertà?

incontro con Marta Ottaviani e Massimiliano Valerii



Oggi soltanto il 20% della popolazione del mondo è libera. Inoltre i Paesi che difendono la libertà, soprattutto quella di pensiero, vengono considerati come ventri molli in cui colpire. Per l’Europa si aggira ora il nuovo spettro delle «democrazie illiberali». Ma una società può stare meglio - assicurando crescita economica e progresso sociale - rinunciando a un valore che finora abbiamo considerato universale e non negoziabile?



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it / 3454813756



In caso di maltempo, l’incontro si terrà nell’auditorium comunale di Volpago



Marta Ottaviani, giornalista professionista freelance, ha lavorato come corrispondente dalla Turchia dal 2005 al 2013 per le maggiori testate italiane. Dal 2008 ha seguito la crisi del debito greco e dal 2016 ha iniziato a specializzarsi anche sulla Russia e i territori dell’ex URSS.



Massimiliano Valerii è direttore generale del Censis e docente di Media, società, istituzioni alla Sapienza Università di Roma. È il curatore dell’annuale Rapporto sulla situazione sociale del Paese, uno dei più validi e completi strumenti di interpretazione della realtà socio-economica italiana.