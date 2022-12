Manifestazione Interregionale “Coppa di Natale”

Attività pre-agonistica e promozionale – Under 10 Fioretto-Spada-Sciabola

Giovedì 08/12/2022

10,00 Sciabola Femminile (Esordienti/Prime Lame)

10,00 Sciabola Maschile (Esordienti/Prime Lame)

10,00 Spada Femminile (Esordienti/Prime Lame)

10,00 Spada Maschile (Esordienti/Prime Lame)

14,00 Fioretto Femminile (Esordienti/Prime Lame)

14,00 Fioretto Maschile (Esordienti/Prime Lame)

Le gare avranno luogo presso il Palazzetto dello Sport in Via Toniolo a Vittorio Veneto (TV).



schermavittorioveneto@gmail.com - Cell.: 346 0847226).