Coppélia, il balletto dal racconto "Der Sandmann" in scena al Teatro Toniolo

Al Teatro Toniolo di Mestre, per il cartellone degli spettacoli natalizi, va in scena Coppélia, balletto in due atti di Amedeo Amodio dal racconto di E.T.A. Hoffmann Der Sandmann con la musica di Léo Delibes. Ad incantare il pubblico ci saranno i primi ballerini Anbeta Taromani e Alessandro Macario, con solisti e corpo di ballo Compagnia Daniele Cipriani. La coreografia e la regia sono di Amedeo Amodio, le scene di Emanuele Luzzati e Luca Antonucci. Costumi di Luisa Spinatelli, musiche della balera di Giuseppe Calì. Il balletto si svolge in un piccolo villaggio ungherese, in una regione boscosa nei Carpazi. In Coppélia i riferimenti a spiriti eterei, come silfidi e villi, e al soprannaturale, molto comuni nella precedente epoca romantica, lasciano spazio alle avventure, talvolta comiche, di una bambola meccanica e a briose danze di carattere.

L'autore Amedeo Amodio conclude: «Ciò che maggiormente mi ha affascinato nel racconto di Hoffmann è la complessità della percezione risolta in termini di immagini frammentarie, a brandelli che il racconto prima, in seguito la musica, mi suggerivano. L’idea di usare tecniche cinematografiche che rappresentassero i momenti “soggettivi” di Nataniele ha determinato come conseguenza che tutto il balletto avvenisse in un set cinematografico rendendo così più ambiguo l’uso stesso di spezzoni filmati».