Core-Shamanism Seminario Base.

Condotto da: Roberta Cazzola

Roberta Cazzola pratica sciamanesimo da molti anni, ha partecipato al percorso formativo della Foundation for Shamanic Studies, frequentato tutti i corsi avanzati della FSS di Michael Harner, ha approfondito la sua formazione direttamente in Guatemala con Nana Maria Feliciana e Nana Nikte sciamane guaritrici spirituali secondo antiche tradizioni Maya. Scopo di questo corso é quello di avvicinarci in modo serio e consapevole alle tecniche sciamaniche scoperte dall’antropologo Michael Harner e oggi raggruppate nel cosiddetto “Core Shamanism” o Sciamanessimo Transculturale. Si tratta di un approccio neutrale e adatto a tutti, può integrarsi perfettamente con qualsiasi sistema di credenze o visione del mondo. Obiettivo di questo primo incontrò sarà quindi esplorare le tecniche di base del Core Shamanism per aumentare il benessere personale, aumentare la frequenza energetica e poter affrontare trasformazioni e cambiamenti.

Il corso è aperto a tutti

L'evento è a numero chiuso ed è organizzato in pieno rispetto delle norme di sicurezza; è' pertanto richiesta la prenotazione.

In collaborazione con Villa Conola Nature & Food Via Prima Traversa Gradoni 9 Massa Lubrense

Per i dettagli sull'evento stesso e prenotazioni:



e-mail fata.roby8@gmail.com