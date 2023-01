Al Corner Live il soul di Dario Dal Molin Trio feat. Stevie Biondi

Stevie Biondi vanta un lungo percorso come cantante e autore. Ha calcato i più prestigiosi palchi d'Italia (Arena di Verona, Auditorium Parco della Musica di Roma, Auditorium del Lingotto di Torino, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro degli Arcimboldi di Milano, Teatro Augusteo di Napoli, Teatro Petruzzelli di Bari, etc...), al fianco del fratello Mario e dei grandissimi musicisti che lo accompagnano (Lorenzo Tucci, Claudio Filippini, Daniele Scannapieco, Tommaso Scannapieco, Giovanni Amato, etc...). Le esperienze si moltiplicano nel corso degli anni, sempre ai massimi livelli.

Dario Dal Molin e' un musicista molto apprezzato nella scena Pop R&B italiana, vanta infatti importanti collaborazioni ed esperienze con artisti della Soul Music Internazionale.



Stevie Biondi - voce; Dario dal Molin - piano - keyboard; Marco Dirani - basso; Paolo Rubboli - batteria