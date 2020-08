Cose di famiglia live al corner summer dell'Inverness pub

Giacomo e Mauro Da Ros: due fratelli che hanno fatto della musica la loro professione. Il primo voce, basso e grancassa; il secondo chitarra e voce. Da qualche anno collaborano in un percorso musicale comune che prima li ha visti cofondatori del Quartetto Desueto e successivamente proporre in chiave elettroacustica una sintesi dei loro percorsi musicali dando vita al progetto “Cose di famiglia”. Una realtà nata alla fine del 2014 e che si è concretizzata con l’uscita dell’album omonimo nel dicembre 2015. Alla produzione del loro disco hanno contribuito Andrea Fontana e Cristian Rigano (noti per essere da sempre musicisti e collaboratori di Elisa). Il sound proposto dai fratelli Da Ros è riconducibile al movimento New Folk (Mumford & Sons, Jack Savoretti, The lumineers) ma con influenze che sono difficilmente riassumibili (Rock, Funky, Reggae music e talvolta anche Musica Classica).

