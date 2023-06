CORNUDA SUMMER FESTIVAL

Dopo i successi delle scorse edizioni siamo ancora lieti di ospitarvi con due giornate consecutive all’insegna della buona musica, del cibo, dello sport e di tanto divertimento.

Confermiamo anche quest'anno THE LEAGUE-Torneo di Calcio a 5.

Vi aspettiamo carichi per decretare il secondo vincitore di questo torneo.

E se dovesse andare male? Nessun problema, c'è sempre la coppa chiosco con cui potreste consolarvi!

Per tutti i partecipanti domenica a mezzogiorno PASTA PARTY

Per info ed iscrizioni 349 8530263

Tutta la modulistica la trovate qui: https://tinyurl.com/2yy4neb3

Le serate continuano con il divertimento, come di consueto la migliore musica per farvi ballare ed emozionare...

Sabato 01 luglio 2023

Leggenda radiofonica italiana, padrino della Dance, uno dei più influenti dj della scena internazionale ed icona delle Radio più famose, da ????? ?????? a ???! Non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Quest’anno, al Cornuda Summer Festival, super guest star from ???:

?????????

Accompagnato da un altro dj d’eccezione. Personaggio poliedrico, trai più richiesti nel veneto e in tutto il Nord Italia:

?????

Obbligatorio non mancare

Domenica 02 luglio 2023

LOCAL HEROES

Pe tutta la sera si esibiranno alcuni tra i più importanti dj della zona in un evento unico!!

Ci hanno fatto ballare, ci hanno fatto cantare, ci hanno fatto divertire nei vari locali ed in esclusiva per il Cornuda Summer Festival suoneranno tutti assieme sullo stesso palco!

In console

MARCO AGOSTINETTO

BEATOOLS

CURTIS

MARKETTO

MC KEVIN

REGI

UMBERO RAVAZZOLO

LARSEN FACTORY & CRIMINAL STAFF

GOODFELLAS

CONTESSOTTO

...... sarà una festa indimenticabile!

PER TUTTA LA DURATA DEGLI EVENTI SARANNO PRESENTI AREE DEDICATE AL FOOD E DRINK!

NON MANCATE, VI ASPETTIAMO!

Si ringrazia:

Comune di Cornuda

CSF APS

ProLoco Cornuda

Cornuda Summer Festival

Via della Pace

31041 Cornuda TV

In caso di maltempo la manifestazione potrà subire variazioni o cancellazioni.