Cornuda Summer Festival 2024

CORNUDA SUMMER FESTIVAL

Con entusiasmo e grande attesa, siamo lieti di annunciare che quest'anno il nostro festival si estende su un lungo weekend di tre giornate! Preparatevi per un'esperienza indimenticabile, con una selezione eccezionale di musica, delizie culinarie e un'atmosfera carica di divertimento e energia. Non vediamo l'ora di accogliervi e di creare insieme momenti magici e memorabili!

Venerdì 05 luglio 2024:

LOCAL HEROES

Per tutta la sera si esibiranno alcuni tra i più importanti dj della zona in un evento unico!!

Ci hanno fatto ballare, ci hanno fatto cantare, ci hanno fatto divertire nei vari locali ed in esclusiva per il Cornuda Summer Festival suoneranno tutti assieme sullo stesso palco!

In console:

Edo B

Goodfellas

Curtis

Umberto Ravazzolo

Criminal Staff

Marco Agostinetto

Contessotto

Larsen Factory

Kevin MC

Marco Volpato

...sarà una festa indimenticabile!

Sabato 06 luglio 2024

TUJAMO

Le sue collaborazioni senza tempo con artisti del calibro di Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike e Taio Cruz gli hanno dato un suono globale che ispira centinaia di produttori in tutto il mondo. Ha accumulato oltre 950 milioni di stream su Spotify e oltre 5 milioni di ascoltatori al mese. Ha remixato artisti come Justin Bieber, David Guetta, Tiësto, Major Lazer, Skrillex & Diplo, e creato alcuni dei brani più memorabili della musica dance come Who, Boneless con Steve Aoki e Chris Lake, Drop That Low (When I Dip) e Booty Bounce.

Quando non pubblica inni, TUJAMO vola in tournée per il pianeta dietro le consolle dei migliori club e festival del mondo tra cui Tomorrowland, Ushuaia Ibiza, Pacha Ibiza, Webster Hall New York, Lollapalooza, Cavo Paradiso Mykonos e molti altri ancora. Suonando così tanti concerti all’anno, TUJAMO ha coltivato un suono onnipresente, facendosi strada sempre più in alto nella lista dei 100 migliori DJ di DJ Mag (al 54° posto nel 2023).

Date il benvenuto al fuoco della musica dance, date il benvenuto a TUJAMO

&

THORN

Ritorna nel nostro parco uno degli artisti più poliedrici e richiesti a livello nazionale ed internazionale. Le sue performance elettrizzanti lo hanno reso uno dei DJ più richiesti del settore, e la sua capacità di connettersi con il pubblico di tutte le età e di tutti i background lo ha reso uno dei preferiti sia tra gli organizzatori di eventi che tra i promoter. Che si tratti di esibirsi in grandi festival, discoteche o esclusivi eventi privati, Thorn è sicuro di lasciare il pubblico ammaliato e desideroso di più.

Domenica 07 luglio 2024

RUDEEJAY

Dj e producer Rudeejay è molto conosciuto per i suoi bootlegs e mashups che, assieme alle sue produzioni, sono stati supportati da DJs di fama mondiale come Martin Garrix, The Chainsmokers, Hardwell, Diplo…

Rudeejay ha inoltre prodotto diversi brani nella sua carriera collaborando con Tiesto, Djs From Mars, Da Brozz, Robin S, B Jones per citarne alcuni.

Quello che contraddistingue i suoi set? Il suo amore per la musica, il suo entusiasmo e la sua visione della musica come mezzo per far stare bene il suo pubblico… diamo il benvenuto a Rudeejay

&

FEDERICO SCAVO

Federico Scavo è DJ & Producer dal 1991. Più di 30 anni di carriera, 2 dischi d’oro e 4 dischi di platino; ha remixato grandi Artisti come Snoop Dogg, Lady Gaga e Jovanotti, per citarne alcuni. Creatore di hit quali ‘Strump’, ‘Blow It’, ‘Funky Nassau’, ‘Balada’, ‘Parole Parole’, ‘Caminando’, ‘Caliente feat. roy Paci’ vanta più di 500 titoli nella sua discografia e decine di milioni di visualizzazioni con i suoi videoclip. Federico Scavo si è esibito in tutti e cinque i continenti, suonando nei locali più rinomati al mondo, come l’Amnesia di Ibiza come resident nell’estate del 2018, il Ministry of Sound di Londra, Il Pacha di Ibiza, il Wall di Miami, il Pineta di Formentera, l’Armani Privé di Dubai, e moltissimi altri.

In Italia, collabora con tutti i migliori locali della scena club e nell’estate 2022, ha condiviso il palco con Jovanotti al Jova Beach Party. La sua fanbase è molto attiva e Federico Scavo condivide con il suo pubblico la musica perché ritiene fondamentale avere un rapporto con chi da tanti anni lo segue.

PER TUTTA LA DURATA DEGLI EVENTI SARANNO PRESENTI AREE DEDICATE AL FOOD E DRINK!

NON MANCATE, VI ASPETTIAMO!

Official media partner: Radio WoW

Si ringrazia:

Comune di Cornuda

CSF APS

ProLoco Cornuda

Ingresso gratuito

Impianti Sportivi Via Della Pace - Cornuda TV

In caso di maltempo la manifestazione potrà subire variazioni o cancellazioni.