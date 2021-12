Coro di Stramare - Concerto di Santa Lucia

La cura dei luoghi, l'amore per la propria città passa anche attraverso piccoli gesti. A fine agosto, di sabato notte, alcuni graffiti sono comparsi sui muri della chiesetta di Santa Lucia. Piccoli atti vandalici che hanno però ricordato quanto fragile e preziosa sia la piccola chiesa annessa a San Vito. Luogo del cuore per molti trevigiani, da anni è tenuta in vita grazie ad un Comitato che la cura, la apre al pubblico e ne promuove il restauro e dalla Parrocchia del Duomo che sostiene tutte queste azioni. Ma per poter godere del privilegio di tanta bellezza, per poter trovare un attimo di raccoglimento lontani dai rumori della città, c'è la necessità che ognuno faccia un atto di cura e di affetto verso la piccola chiesa.

Nell'imminenza della festa di Santa Lucia, che di tradizione si celebra il 13 dicembre, domenica 12 dicembre alle 17 il Coro di Stramare propone un concerto natalizio con l'obiettivo di raccogliere fondi per la tutela della chiesa. Il danno dei graffitari è stato ricomposto grazie all'intervento della Parrocchia che ha dialogato con la Soprintendenza per ripulire i muri e sostenuto tutte le spese d'intervento, ma moltissimo ancora resta da fare. "Un ringraziamento per il grande sforzo dei volontari che permettono che uno scrigno d'arte e cultura di una storia millenaria sia aperto e mostri le sue perle-spiega don Giorgio Riccoboni, parroco del Duomo di Treviso- con l'auspicio di continuare e allargare le fila del volontariato per non lasciare sulle spalle di pochi il lavoro che potrebbe essere più leggero se portato da molti. Non ultimo un grazie al coro per il nobile intento che si è dato".

Il concerto sarà aperto da una breve introduzione di Maria Sole Crespi che racconterà la storia della chiesa. A seguire brani dalla tradizione polifonica barocca e ottocentesca. Il concerto ha il patrocinio e il sostegno del Comune di Treviso ed è organizzato in collaborazione con il Comitato per il restauro di Santa Lucia e San Vito e con la parrocchia del Duomo. All'ingresso verrà effettuato il controllo del Greenpass.