Il corpo naturale: esercizi dolci per mente-corpo-spirito - Giornata teorico-pratica

?Il 19 maggio appuntamento speciale con "Il corpo naturale", un incontro teorico esperienziale di pratiche ed esercizi dolci per il riequilibrio di mente-corpo-spirito??

?Con la guida di Simona Rovelli, insegnante di Tai Chi e discipline orientali, potrai immergerti in una speciale giornata da dedicare al benessere e alla salute a tutto tondo.

?‍??Potrai imparare strategie ed esercizi per rendere più flessibile il tuo corpo, rilassare e calmare la mente, rendere più profondo e consapevole il respiro, entrare nella centratura, le pratiche sono adatte a tutti!



?Per info prenotazioni: asdkokoro@gmail.com; 3473261451