La Corrida di Halloween più di un karaoke

Lo avevamo annunciato tempo fa e finalmente è arrivato il grande evento.

Davanti a decine di persone, in una location fantastica alla Birreria Prosit, Lunedì 31 Ottobre ore 21.00, arriva LA CORRIDA di Halloween!

Canti, suoni, balli, imiti, racconti barzellette, ti senti un'artista e vuoi esibirti davanti ad un pubblico numeroso? Allora non ti resta che prenotare la tua esibizione. Il pubblico decide: campane o campanacci?

Ricchi premi in palio. Affrettatevi! Manca davvero poco.

Prenota la tua esibizione.

NON RISCHIARE DI NON TROVARE POSTO!!!?

Per entrare nella suggestiva atmosfera delle tipiche birrerie bavaresi: Prenota con due semplici click in qualsiasi momento della giornata https://tinyurl.com/ye339j4o

la Birreria Prosit è ATMOSFERA bavarese e DIVERTIMENTO!!! accompagnato dalle migliori Birre spillate a regola d'Arte!

0438 778513 – 3472459921

Birreria Prosit



San Vendemiano