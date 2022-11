6°Edizione Corsa dei Babbi Natale - Paese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Giovedì 8 dicembre ritorna a Paese la Corsa dei Babbi Natale, arrivata alla sua 6° edizione, un'occasione per passare una giornata in compagnia di amici e familiari prendendo parte ad una corsa non competitiva. L’evento organizzato dalla Associazione ONLUS - Finchè ci siete voi ci sono anche io ha come scopo la raccolta fondi a favore della ricerca per le malattie emato-oncologiche in collaborazione con il CRO di Aviano e l’Università degli Studi di Padova. L’evento inizierà alle 9.00 del mattino con il raduno e l’iscrizione di tutti i partecipanti al costo di 6€ per gli adulti (offerta libera per i bambini di età inferiore ai 12 anni), al momento dell’iscrizione verrà consegnato un simpatico cappellino da Babbo Natale. La corsa partirà invece alle ore 10.00 e sarà possibile scegliere tra 3 diversi percorsi: 3 km 7 km 12 km Un evento ludico-motorio all’insegna dell’allegria, ironico, divertente e adatto ad appassionati di tutte le età, che si concluderà con pasta party! Verranno premiati i primi 3 classificati uomini e donne della corsa da 12 km e i primi classificati uomo e donna della corsa 7 km. Per info e iscrizioni contattaci alla pagina Facebook: Finchè ci siete voi ci sono anche io, o manda un messaggio al numero 328 0476088