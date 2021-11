5° corsa dei Babbi Natale "Memorial Nicola Agnoletto"

5° edizione della Corsa Dei Babbi Natale "Memorial Nicola Agnoletto" a Paese (TV)



Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla ricerca per le malattie emato-oncologiche in collaborazione con CRO di Aviano e Università di Padova



DOVE E A CHE ORA?

- via degli Impianti sportivi 1, Paese (Tv)

- ritrovo dalle ore 9, Domenica 12 Dicembre 2021



I PERCORSI

-STRONG: 12 Km con partenza ore 10.00



-BABY: 4 Km con partenza ore 10.30