Cineforum Labirinto: quattro lezioni di cinema al Multisala Corso

La storica "Sala Grande" del cinema Multisala Corso di Treviso riaccende le luci per presentare il nuovo ciclo di incontri organizzato dall'associazione culturale trevigiana, Cineforum Labirinto. Scopo dell'iniziativa tornare a vivere il fascino della sala cinematografica in compagnia dei capolavori e dei grandi registi che ne hanno fatto la storia. Da lunedì 21 giugno sarano quattro gli incontri cinematografici curati e presentati da Marco Bellano, docente di cinema presso l’Università di Padova. A partire dalla visione e dal commento delle sequenze dei film selezionati, il corso condurrà i partecipanti alla scoperta del cinema d’autore attraverso quattro filoni narrativi.

Il programma

La prima lezione del corso, intitolata “Pixar Story”, sarà dedicata ad una panoramica sulla produzione della Disney Pixar attraverso curiosità, dettagli tecnici e scelte narrative, proprio nei giorni in cui è prevista l’uscita dell’attesissimo “Luca” (2021), il primo film della Pixar ambientato in Italia. A distanza di oltre 25 anni dall’esordio con “Toy Story” (1995), l’incontro consisterà in un omaggio al cinema d’animazione con una divertente carrellata di immagini e aneddoti sull’incredibile mondo della Pixar.



L’incontro successivo avrà come protagonista l’esperienza artistica di Salvador Dalì nel mondo del cinema, con l’obiettivo di analizzare e rievocare le opere cinematografiche alle quali il genio del surrealismo ha preso parte: dal sodalizio con Luis Buñuel alle oniriche scene di “Io ti salverò” (1945) del maestro del brivido Alfred Hitchcock, fino all’incontro con Walt Disney e ai numerosi film che citano, rendono omaggio e ancora si ispirano alle inconfondibili immersioni nell’inconscio dell’artista.



Il terzo appuntamento costituirà un viaggio alla scoperta di un genere cinematografico unico ed inconfondibile, il western. Dai grandi registi del passato, come John Ford, Howard Hawks e Sergio Leone, agli autori contemporanei, come Quentin Tarantino e i Fratelli Coen, il cinema western verrà analizzato individuando gli “ingredienti” fondamentali di un genere immortale, come la netta divisione tra “buoni” e “cattivi”, l’epopea della frontiera, inseguimenti avvincenti e adrenaliniche sparatorie.



L’ultima lezione sarà dedicata ad uno dei personaggi letterari più celebrati della storia del Cinema, il conte Dracula. Dalle pagine del celebre romanzo di Bram Stoker, il principe delle tenebre ha da sempre ampliato i propri domini anche sul grande schermo: dal leggendario “Nosferatu” (1922) di F.W. Murnau alle versioni d’autore firmate da registi del calibro di Werner Herzog e Francis Ford Coppola, senza dimenticare gli adattamenti eccentrici e parodistici di Roman Polanski, Mel Brooks e Andy Warhol. Il personaggio di Dracula, in quasi cent’anni di vita sul grande schermo, non ha mai smesso di attirare l’attenzione del cinema e di tornare periodicamente a spaventare gli spettatori di tutto il mondo.



L’iniziativa si articolerà in quattro incontri che si terranno di lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30, a partire da lunedì 21 giugno 2021, presso la Sala Grande del Multisala Corso di Treviso. Il costo dell'intero corso è di 70 euro (ma sarà possibile iscriversi anche alle singole lezioni) ed è rivolto a: studenti, videomaker, insegnanti e semplici appassionati di cinema interessati a scoprire o approfondire la conoscenza del cinema. Al termine delle quattro lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

