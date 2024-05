Corsi di public speaking e presenza scenica (per privati e professionisti)

DOCENTE E REGISTA

Sebastiano Boschiero





LUOGO

Sede Streben Teatro

Lab-Oratorio Santa Maria del Rovere

Viale Brigata Treviso, 16 – Treviso





GIORNI E ORARIO

I lunedì sera dalle ore 20:30 alle ore 22:30



DURATA DEL CORSO DI TEATRO

5 incontri da 2 ore ciascuno

Primo incontro lunedì 24 giugno 2024

Ultimo incontro lunedì 22 luglio 2024



RESTITUZIONE AL PUBBLICO

E’ possibile organizzare anche una restituzione al pubblico prevista per sabato 27 luglio 2024 ore 20, con un breve intervento di qualche minuto difronte ad un pubblico.

Presso Piccolo Teatro Cordimunda

Via Santa Bona Nuova, 116

Treviso



CONTRIBUTO

€ 280 a persona

(costo di tesseramento alla FITA compreso).



ULTERIORI INFORMAZIONI

Numero minimo: 6 partecipanti.

Numero massimo: 16 partecipanti.

Numeri di riferimento per info e prenotazioni:

392 1953869

info@strebenteatro.it





PRESENTAZIONE



Organizziamo corsi di breve, media o lunga durata direttamente con professionisti o privati che desiderano migliorare la propria presenza scenica in ambito di “public speaking”.



Da sempre la capacità di saper comunicare con il pubblico è stata la discriminate maggiore per poter ottenere risultati concreti in termini di affidabilità e professionalità.

Attraverso i nostri corsi di public speaking, imparerete a saper gestire quelli che sono i problemi più comuni di chi deve rapportarsi ad un pubblico:



– timidezza

– ansia

– tensione



Saper far presa sulla gente e trasmettere l’idea di una figura leader e sicura è l’ingrediente fondamentale per acquisire credibilità ed efficacia nei propri interventi in pubblico.

Per questo motivo i nostri corsi di public speaking sono sempre realizzati “su misura” in relazione alle necessità ed esigenze ultime di ogni professionista o azienda; questo perché ogni realtà si confronta sempre con un pubblico diverso, con esigenze diverse e per il quale è necessario essere preparati attraverso un metodo specifico.



Verranno approfonditi i seguenti temi:



– Il riscaldamento prima di entrare in scena;

– Presenza scenica: imparare a gestire il corpo e lo spazio e il tempo;

– Cosa fare, ma soprattutto cosa non fare quando si è sul palco;

– Meccanismi base di improvvisazione per gestire gli imprevisti;

– Gli oggetti di scena: come utilizzarli se necessario;

– Quarta parete: cos’è e come si “rompe”;

– Esercizi per migliorare la pronuncia;



– Esercizi pratici sul palco.