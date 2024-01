Corso abbinamento vino cibo - Conte Collalto

L'abbinamento tra cibo e vino è oggi di grandissima attualità. L’enogastronomia è, a tutti gli effetti, parte fondante non solo della nostra tradizione e della nostra cultura ma leva attrattiva che fa convergere un importante turismo gourmet in tutto il territorio nazionale. Per ogni piatto – e la cucina italiana ne ha moltissimi da offrire – c’è un vino che ne esalta i profumi e ne accentua i sapori, creando al palato un’autentica esperienza di piacere. Per comporre queste virtuose sinfonie, gli esperti sono fondamentali perché grazie a loro ogni sensazione percepita dal cibo trova corrispondenza a quella prodotta del vino, rispetto alla quale ci si può porre in contrapposizione o concordanza.

Per chi ha voglia di orientarsi nel variegato mondo degli abbinamenti, la cantina Conte Collalto propone il “Corso abbinamento vino cibo” ideato in collaborazione con Fisar (Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori) Treviso. Per 4 serate, dalle 20.30 alle 22.30, un docente Fisar farà conoscere il modo migliore per abbinare il vino alla nostra tavola. Partendo dalla pratica per assicurare la riuscita di ogni nostro importante momento conviviale.

Ogni serata infatti vedrà protagonisti alcuni piatti che saranno proposti in abbinamento a quattro vini, provenienti da tutta Italia. Si comincia mercoledì 7 febbraio con “Gli Antipasti”; Giovedì 15 febbraio è la volta dei primi piatti; Mercoledì 21 febbraio saranno protagonisti i secondi, mentre il 28 febbraio, si chiude con i dolci. Una cena lunga un mese, durante la quale impareremo a distinguere le sfumature dei cibi e dei vini proposti e sapremo quindi “farli cantare”, accordandoli e orchestrandoli tra loro, per una sinfonia di sapori.

Il corso avrà luogo alla cantina Conte Collalto, in Via XXIV Maggio 1, Susegana (Treviso) all'interno della Sala del Vino. Posti limitati.

Per iscrizioni: social@cantine-collalto.it ; cell: 348 4480543