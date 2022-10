"Primue del Folclore": riparte il corso gratuito rivolto ai bambini

Anche quest’anno siamo pronti per ripartire con il corso delle Primue del Folclore, i piccoli componenti del Gruppo Folkloristico Trevigiano, un gruppo di bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.

Vi aspettiamo sabato 15 ottobre alle ore 16:00 per trascorrere insieme un’ora di giochi e balli tradizionali in compagnia presso la nostra sede, il Museo Etnografico Provinciale Case Piavone.

Sarà poi l’occasione per farvi conoscere la nostra realtà e presentarvi quello che faremo durante l’anno.

Il corso è finalizzato a riscoprire le tradizioni popolari dei nostri nonni, le leggende, le vecchie storie e gli antichi mestieri attraverso il ballo e il canto.



Vieni a trovarci! Il corso è gratuito!



[primuletv@gmail.com] Sentitevi liberi di contattarci per qualsiasi informazione, dubbio o richiesta.