Vieni a scoprire l'energia che c'è nelle tue mani?

Laura Istruttrice certificata dall'A.I.D.I.P.H. terrà il prossimo "corso Base di Pranic Healing" di Master Choa Kok Sui

il 3 e 4 febbraio 2024 dalle ore 9,30 alle ore 18,00

presso la sede dell'Associazione Shakti Pranic Healing in Via le Canevare, 50 - Treviso

Durante questo corso vengono insegnate:

- semplici tecniche di sensibilizzazione delle mani per poter percepire il livello energetico e le condizioni delle Aure e dei Chakra ed effettuare una vera e propria diagnosi del corpo energetico.

- tecniche per guarire a livello energetico numerosi disturbi, tecniche di autoguarigione, guarigione a distanza, guarigione spirituale, tecniche specifiche per evitare la contaminazione eterica.

- tecniche di respirazione pranica per rimuovere lo stress e ricaricarsi d’energia.

Si impara il concetto di legge del karma e della costruzione del carattere.



Per ulteriori informazioni contatta Laura al cell. 347 3653948