Corso (base) di ukulele

L'ukulele è uno strumento di aggregazione

Frequentando questo corso non diventerete musicisti ma inizierete un viaggio alla scoperta della musica divertendovi !

Descrizione del corso:

Il corso ha lo scopo di far provare in pratica l'ukulele semplificando lo studio, dando le nozioni giuste per affrontare e superare con più tranquillità le difficoltà iniziali che normalmente tutti i principianti trovano lungo il percorso.

Verranno affrontati i punti deboli e forti nell'eseguire alcune tecniche o diteggiature arrivando a comprendere, attraverso la pratica, l’impostazione corretta per affrontare gli esercizi.

PROGRAMMA DEL CORSO:



• Conosciamo l'ukulele com'è fatto e tipi di ukulele, accordature, similitudini alla chitarra.

• Multimedialità, tutorial youtube, come rapportarsi con il vasto mondo dei video tutorial e corsi vari, app. android utili, consigli vari.

• Conosciamo la Tastiera e le forme più usate per diteggiatura accordi (TAB e SCHEMI NUMERATI)

ENTRIAMO NEL VIVO DELLA PRATICA

• Come tenere l'ukulele, punti di appoggio, suonare da seduti e in piedi, posizione mano sinistra e destra.

• MANO DESTRA: Ritmica in 4/4 pennate in giù a corde stoppate in quarti (valore di ogni pennata 1⁄4), proviamo con pennate da 1/8 in su e in giù, strumming con pollice e con indice.

• MANO SINISTRA, Ad ogni dito il suo tasto (esercizi riscaldamento), PRIMI ACCORDI, Giro di DO, Altri Accordi, Canzoni facili.

?GIORNI ED ORARI

Da Martedì 31 maggio serata di presentazione. Le lezioni si svolgeranno tutti i martedì dal 9 maggio al 12 luglio dalle 20:30 in poi in. Per un totale di 7 lezioni

?LUOGO

Barchessa di Villa Pontello.

Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.

-INSEGNANTE

Denis è un operatore animatore teatrale e musicale. Ha iniziato la sua attività di musicista con la chitarra per poi intraprendere lo studio dell’ukulele prima come autodidatta e, successivamente, attraverso workshop e lezioni di strumento.

Ha suonato in vari gruppi musicali e, da alcuni anni, organizza corsi di ukulele e workshop.

?COSTI

Il costo complessivo di 8 incontri da 2 ore ciascuno è di 150€. La prima lezione è di prova ed è gratuita! Il costo di tesseramento di 10€ è obbligatorio e non compreso con il costo del corso

Il corso si attiverà esclusivamente al raggiungimento di un numero minimo partecipanti 8 massimo 13, al fine di garantire una presenza ottimale dell’insegnante ad ogni partecipante.

Attenzioni i posti sono limitati! per partecipare sarà necessario prenotare.

Mail: associazioneculturaleanima@gmail.com