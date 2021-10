Corso di canto e tecnica vocale

per info contattare l'associazione

Prezzo per info contattare l'associazione

L'Associazione Agape di Treviso organizza dei corsi di canto e tecnica vocale. Il corso è aperto a tutti, anche a coloro i quali hanno sempre sognato di cantare ma temono di non esserne capaci: tutti possono cantare! Il Maestro Rubens, con i suoi vent'anni di esperienza alle spalle, saprà condurvi attraverso un approccio prevalentemente pratico al fine di migliorare la respirazione, l'estensione vocale, la capacità d'ascolto, l'intonazione e la capacità di cantare da solisti ed in coro. Un corso di canto così strutturato porta tanti benefici sul piano artistico e sul piano relazionale, della soddisfazione personale e della capacità di rapportarsi con un pubblico: è un ottimo trampolino di lancio per migliorare le proprie qualità espressive ed emotive.

Il corso prevede la modalità di gruppo o individuale con la possibilità di scegliere tra il giovedì sera ed il sabato pomeriggio.



? +39 380 3813204

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...