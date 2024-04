Corso di ceramica in Villa Filanda Antonini

Rilassatevi con l'argilla nell'accogliente workshop di Villa Filanda Antonini!



Durante il corso, avrete l'opportunità di creare piccoli oggetti, piatti o sculture d'arte con l'aiuto della nostra guida, Eliisa Korpijärvi.



Il corso di ceramica si svolgerà in due sessioni di sabato pomeriggio:



- Sabato 11.05.2024 dalle ore 14:00 alle 18:00: Modellazione di lavori in argilla, con Eliisa.



- Sabato 18.05.2024 dalle ore 14:00 alle 16:00: Smaltatura di opere in argilla, con Eliisa.



___



DESCRIZIONE DEL CORSO



Durante il corso, vi verranno forniti 0,5 kg di argilla per creare i vostri oggetti. Nel primo incontro, imparerete alcune tecniche di costruzione a mano per supportare la realizzazione dei vostri lavori. Sia principianti che esperti sono i benvenuti! Non si impiegheranno torni.



Nella seconda sessione, potrete sperimentare la smaltatura dei vostri lavori. Avrete a disposizione una varietà di colori e tecniche tra cui scegliere. Sarà fornita un'introduzione completa alla smaltatura all'inizio della lezione.



Dimenticate lo stress quotidiano immergendovi nell'arte dell'argilla!



Prezzo del corso é di 75 euro. Il costo onnicomprensivo include le due sessioni, i materiali, l'IVA al 24% e le cotture a crudo e a smalto eseguite dallo studio.



L'iscrizione è vincolante e le cancellazioni effettuate meno di 24 ore prima del corso non saranno rimborsate. Il corso accetta fino a 10 partecipanti.



Le opere finite potranno essere ritirate nello studio il venerdì 25.05, dalle ore 12:00 alle 18:00. Si prega di rispettare questo orario per il ritiro.



Nota: Se avete problemi di salute come l'asma o altre sensibilità, tenete presente che durante il corso potrebbe esserci polvere di argilla nell'ambiente.



Il corso si terrà in lingua inglese presso lo Studio Villa Filanda Antonini, Via Montegrappa 25, 31020 Lancenigo, Treviso.



___



DETTAGLI:



Riceverete 0,5 kg di argilla da lavorare durante il corso.

Tutti i livelli di abilità sono benvenuti, sia che siate principianti che creatori esperti.

Il costo é di 75euro totali. Il costo del corso copre i materiali, l'IVA e i processi di cottura sia per i pezzi grezzi che per quelli smaltati.

L'iscrizione al corso è vincolante e le cancellazioni effettuate meno di 24 ore prima del corso non saranno rimborsate.

Il corso sarà in lingua inglese e può ospitare fino a 10 partecipanti.



___



BIO ELIISA KORPIJÄRVI



Eliisa Korpijärvi è un'architetta d'interni finlandese che vive e lavora tra Treviso e Helsinki. La ceramica è un hobby e una passione che l'accompagnano da sempre; ha iniziato a lavorare con la ceramica all'età di sette anni. Da allora, ha continuato a coltivare questa passione frequentando vari studi e scuole di ceramica ad Helsinki.



Eliisa considera la lavorazione dell'argilla un processo distensivo, reso tale dalla materia stessa che, imponendo le sue regole, i suoi tempi, necessita pazienza e consapevolezza. In un mondo così frenetico come quello di oggi, Eliisa vede il lavoro con l'argilla come una pratica preziosa che consente all'intuizione e alla creatività di emergere.