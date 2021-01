Corso di cucina online con Angela Maci

Dal 27 gennaio 2021 ha inizio un nuovo golosissimo CORSO DI CUCINA TEMATICA a cura di ANGELA MACI, una cuoca che ha conquistato il nostro cuore e i nostri palati per il suo entusiasmo avvolgente, per la sua capacità di raccontare il cibo e di tramettere un enorme rispetto e passione per tutto ciò che ci ruota attorno. Dalla scelta delle materie prime, al loro trattamento, alle tecniche di cottura, agli aneddoti e alle curiosità legate al mondo della cucina. Tre serate tematiche che si terranno tra gennaio e febbraio, ancora una volta online, data la particolare situazione attuale.



Di seguito i temi che verranno trattati durante il corso:



VERDURE D’INVERNO, CONTORNI CON GUSTO



Mercoledì 27 gennaio 2021, ore 19.30



Quante volte ci siamo scervellati per dare un po’ di verve alle verdure? Spesso si pensa al secondo come ad un piatto a base di pesce o di carne, ma in realtà il mondo delle verdure è incredibilmente vario e ricco di possibilità. Con i diversi ortaggi, in base a quanto la natura ci offre in questa stagione, ci si può sbizzarrire creando delle ricette salutari e al contempo gustosissime! Con Angela prepareremo: la Cocotte di Radicchio con le noci, i Tuberi d’inverno al forno con formaggio Schiz, la Scarola “ mbuttunata”. Una lezione per abbracciare il fantastico universo della cucina verde!





IL FASCINO DELLO GNOCCO (RIPIENO)



Mercoledì 3 febbraio 2021, ore 19.30



Un evergreen dal fascino e dalla golosità indiscussi. Un mini corso per imparare a preparare queste morbide gemme, così semplici eppure insidiose per ottenere la giusta consistenza. Ci sono infatti diversi accorgimenti da tenere presente per una perfetta riuscita: capire come eseguire gli impasti e la pezzatura, le modalità di cottura, il ripieno, la preparazione delle salse in abbinamento, l’impiattamento. Angela ci insegnerà a creare tre varianti di gnocchi ripieni: di mortadella, di zucca, di mozzarella, con le relative salse. L’obiettivo è riuscire a realizzare in autonomia lo “gnocco perfetto”! πŸ™‚





TORTE CASALINGHE



Mercoledì 10 febbraio 2021, ore 19.30



Un’appuntamento serale dedicato ai dolci casalinghi, quelli semplici e veloci da fare, e buoni da mangiare. Quelli che un morso e sei felice di iniziare la giornata… Senza aver bisogno di particolari competenze di pasticceria, ci approcceremo con Angela in questa lezione zuccherina, dove impareremo a imbastire questi tre dolci: la torta di carote, la torta di nocciole super light e la torta di mele. Una serata imperdibile per i più golosi, per prendere per la gola voi stessi e i vostri cari!



ANGELA MACI: classe ’78, bolognese di nascita, trevigiana di adozione. Cuoca, sommelier, maestra del gusto e dell’accoglienza. Nasce come Sorella in Pentola nel 2010, il blog aperto con la sorella Chiara Maci, al tempo uno dei foodblog di maggiore successo in Italia. Ora continua a raccontarci storie genuine all’insegna del buon cibo, con il suo progetto Storie Buone. Per lei la cucina è colore, semplicità, amore e rispetto. Dal 2016 collabora costantemente con la scuola di cucina COOKiamo.

• QUANDO: il 27 gennaio, il 3 febbraio, il 10 febbraio 2021. Sempre di mercoledì, sempre alle 19.30 in diretta Zoom.



• QUOTA: visibile sul sito di COOKiamo a questo link https://wp.me/p2ZSYz-14T

Ogni appuntamento dura circa 2 ore – 2 ore e 1/2 max. Faremo la spesa e cucineremo tutti insieme, ognuno dalla propria cucina!



• ISCRIZIONI: scriveteci una email all’indirizzo cookiamo.scrivimi@gmail.com specificando il corso che volete frequentare: VERDURE D’INVERNO, IL FASCINO DELLO GNOCCO, TORTE CASALINGHE oppure INTERO CORSO. I posti sono limitati!

