Corso di cucina dei paesi del nord: la cucina di Babbo Natale

"Speziando...e dintorni tra i sapori e le emozioni" è un ciclo di appuntamenti in cucina per gustare i piatti delle diverse tradizioni del mondo e le emozioni che sanno infonderci.



Venerdì 3 dicembre 2021: "Cucina dei Paesi del Nord": una cucina dolce-speziata che scalda, abbraccia e fa sognare, come in una favola!



MASSIMO 10 PARTECIPANTI

(N.POSTI LIMITATO E IN RAPIDO ESAURIMENTO)



L'incontro si realizzerà al "B&B Ai Campazzi" a Monigo (Treviso), in via Arma dei Carabinieri n.4, dalle 19.30 alle 22.30 circa.



INFO: l'incontro di cooking prevede la realizzazione di piatti da parte dei corsisti sotto la supervisione dell’insegnante Luca Magri e con l’apporto teorico dell’erborista Teresa Martinelli (titolare della storica Erboristeria Drogheria Foresti di Treviso). L'incontro si conclude con la degustazione dei piazzi realizzati.



COSTI: il costo della serata è di 45 euro, comprensivo di lezione di cucina, ingredienti e tutto il necessario per la preparazione dei piatti, lezione teorica sul valore nutrizionale, curativo e simbolico dei cibi trattati, dispensa sulle spezie, degustazione dei piatti.



Per partecipare è necessario essere in possesso di Green Pass. L'evento è organizzato nel rispetto delle misure sanitarie in vigore a causa dell'emergenza da Covid-19.



Per info e dettagli organizzativi sul Cooking contattare il negozio Robe turche in Via Canoniche, 8 a Treviso. Telefono 391 4360734 - robeturche@gmail.com.