FINGER FOOD: assaporare con le dita



Negli anni ’20 e ’30 dell’America proibizionista, nei locali clandestini chiamati “speakeasy”, dove si vendevano alcolici, nasce l’idea di servire bocconcini mangiabili con le mani e consumabili in piedi, per riempire un po’ lo stomaco e diminuire così gli episodi di ubriacature chiassose che potevano attirare l’attenzione ai locali.



In Europa, il finger food nasce nel 2002 all'Expo gastronomica di Salisburgo dove, per una competizione, fu chiesto ai cuochi di realizzare delle creazioni che potessero essere gustate prima di cena e assaporate con le dita.



Con il tempo le preparazioni sono diventate sempre più articolate e sfiziose, spaziando dal salato al dolce. Per questo il finger food non viene più relegato al momento prima della cena, ma viene utilizzato anche come sostituto di un pasto completo, regalando ai commensali variopinte e invitanti tavolate anche per il loro impatto estetico.



Giovedì 1 febbraio 2024 corso di cucina:

Finger food salati

- Involtini di pasta fillo con spaghetti di riso e verdure

- Fagottini di farro con spinaci

- Mini muffins di miglio ai carciofi

- Mandorle glassate sfiziose

- Crackers di avena e riso



Per informazioni scrivere a info@artedellasalute.it



Ass. Scienza e Arte della Salute

a Castello di Godego TV



www.artedellasalute.it