Corso di cucina naturale con Giada al Naturale

La scuola di cucina COOKiamo, ubicata lungo le mura cittadine, stringe una collaborazione con Giada Danesin, in arte Giada al Naturale, con un corso di cucina interamente dedicato al mondo vegetale.



Un corso dedicato a vegetariani e vegani e a tutti coloro che non lo sono per niente ma hanno desiderio di approfondire questo approccio green. Tutti possono partecipare: dagli appassionati agli addetti ai lavori ai cuochi meno esperti, la nostra cucina apre le porte a chiunque voglia allargare i propri orizzonti veggie. Giovedì 11 Aprile si parte! Un appuntamento al mese, che ruoterà ovviamente attorno alla stagionalità e a ciò che la natura in quel momento ci offre, dedicato a questi temi: Primavera in Cucina, Aperitivo Green, Cucina Estiva Veloce.



Chi è Giada al Naturale? Giada si occupa di cucina vegetale e agricoltura sostenibile, condividendo ricette che sviluppa a partire da quello che raccoglie direttamente dal suo orto e promuovendo un’alimentazione vegetale, locale e di stagione in un’ottica farm to fork. La sua cucina punta a sdoganare alcuni preconcetti sull’alimentazione vegetale e a spingere le persone a sperimentare di più con ortaggi anche antichi e meno conosciuti. Il suo format “raccolgo il mio pranzo per oggi” è quello che ha più successo sui suoi canali, video in cui appunto va nell’orto a raccogliere quello che la natura offre e poi trasforma in piatti in cucina. Giada coi suoi corsi spera di trasmettere la sua passione per la natura, l’autoproduzione ed il ritorno alla ruralità.



Ecco il dettaglio del corso in tre appuntamenti, uno al mese (frequentabili anche singolarmente):



PRIMAVERA IN CUCINA

Giovedì 11 Aprile, alle 20



Un viaggio ricco di entusiasmo nel mondo delle erbe spontanee locali, per farcele amiche e trasferirle dal campo al piatto. Una lezione che profuma di primavera, dove impareremo a vedere con nuovi occhi lo spazio dietro casa, iniziando a distinguere le tante forme e sfumature di verde che lo popolano, con sguardo innamorato, goloso e curioso. Giada ci svelerà i suoi segreti di cucina per realizzare piatti gustosissimi in grado di esaltare le proprietà di ciò che la natura ci offre in questa stagione. Prepareremo dei meravigliosi Finger food con bruscandoli, tofu e silene; le Tagliatelle al pesto di ortica; dulcis in fundo le Frittelle dolci allo sciroppo di tarassaco.





APERITIVO GREEN

Lunedì 13 Maggio, alle 20



Un aperitivo rinforzato è una bella idea per accogliere famiglia e amici in modo informale, anche nel caso di un compleanno o di una ricorrenza, con finger food stuzzicanti da preparare in anticipo, per potersi godere l’appuntamento in compagnia senza stress. Con Giada porteremo in tavola degli antipasti vegetariani colorati, gustosi, economici, facili da preparare e originali da creare. Ci sono mille modi di gustare la bontà genuina che madre Natura è in grado di regalarci in questo periodo. Noi vi proponiamo queste sfiziose ricette, che impareremo a fare insieme: Drink alle fragole; Cicchetti con hummus di piselli, asparagi e fragole; Cracker integrali con spalmabile di mandorle, erba cipollina e capperi; Polpette con maionese vegana.





CUCINA ESTIVA VELOCE VEG

Giovedì 13 Giugno, alle 20



Siete alla ricerca di piatti veggie da preparare in poco tempo? Giada ci illuminerà con qualche dritta per stupire i nostri commensali in vista dell’estate con i prodotti che la natura ci offre in questa stagione generosa. CUCINA ESTIVA VELOCE VEG è un appuntamento in cui impareremo ad imbastire dei piatti di facile e rapida esecuzione, leggeri e freschi, salutari e saporiti al tempo stesso. Ecco le ricette che andremo a fare: Gazpacho fresco; Mutabal di zucchine; Pasta al pesto trapanese; Dolce al cucchiaio con crema vegana e frutti di bosco. Preparazioni veloci, buonissime e semplici da creare, utili per organizzare un pranzo o una cena estiva all’ultimo momento. I palati dei vostri ospiti ringrazieranno!





GIADA AL NATURALE

