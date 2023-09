Corso di cucina giapponese con la cuoca di Tokyo Miki Hiura

Al via il nuovo corso di cucina per gli appassionati del Giappone, condotto dalla cuoca di Tokyo Miki Hiura. Miki ha una lunga esperienza come Chef di prestigiosi ristoranti giapponesi in Veneto, ed è ora occupata nella divulgazione della cucina tradizionale del Sol Levante.



Il corso si sviluppa in tre appuntamenti serali (frequentabili anche singolarmente) dedicati al BENTO (la “schiscetta” giapponese), all’ARTE DEL SUSHI (il celeberrimo che non ha bisogno di presentazioni) e al menù caratteristico degli IZAKAYA (sorta di “trattorie” tipiche in stile nipponico). Un modo per avvicinarci alla bellezza, alla diversità, ai sapori, ai colori e alle geometrie di questa affascinante cultura.



Ecco il dettaglio delle tre serate:



BENTO

Giovedì 21 Settembre, alle 20



Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è bento_cookiamo.jpg

Il Bento, anche detto Obento, è il celebre lunch box giapponese, che sta a significare il “cibo messo in un contenitore per portarlo fuori”. Il classico bent? è un pasto completo composto in genere da riso, verdure e carne oppure pesce. La disposizione degli alimenti all’interno della scatola è molto accurata, e si materializza in geometrie, giochi visivi e a volte disegni fantastici che si ispirano al mondo delle anime e dei manga. In questa lezione immersiva nella cultura del Sol Levante, impareremo a preparare: gli iconici triangolini di riso Onighiri; la frittata giapponese Tamagoyaki; le fette di maiale Buta no shogayaki, marinate e saltate in padella; i coreografici Tako e Kani soseji; infine le Carote tagliate a julienne e saltate in salsa di soia Ninjinkinpira. Cinque preparazioni made in Japan per dare forma al nostro cestino giapponese!





L’ARTE DEL SUSHI

Giovedì 28 Settembre, alle 20



Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è sushi_cookiamo.jpg

Un appuntamento dedicato al mondo del Sushi guidato dalla cuoca di Tokyo Miki Hiura. Impareremo a preparare Hosomaki, Uramaki, Temaki, Sashimi e le deliziose palline di Nighiri. Capiremo che tipo di riso utilizzare, come cuocerlo e trattarlo nel modo corretto, come usare lo stuoino per creare i rolls, quali salse abbinare, come lavorare il pesce per il Sushi e tagliarlo finemente per il Sashimi. Nell’Arte del Sushi la varietà del piatto nasce dalla scelta di ripieni e guarnizioni, di condimenti e nel modo in cui vengono combinati. Ci sorprenderemo a scoprire come, a parità di ingredienti, il loro diverso assemblamento può dare vita a effetti di gusto totalmente diversi.





IZAKAYA: IL MENU’ DI TAPAS GIAPPONESI

Giovedì 12 Ottobre, alle 20



Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è izakaya_cookiamo.jpg

In Giappone sono molto diffusi gli IZAKAYA: dei luoghi molto piccoli, intimi e raccolti, dove si ritrovano i colleghi dopo una dura giornata di lavoro. Gli Izakaya, il cui nome significa letteralmente “negozio di saké dove ci si siede”, sono locali creati per divertirsi e straviarsi con sakè, vino e assaggi di cibo spettacolare. Parallelo dei nostri cicchetti o delle tapas spagnole, in questa serata dedicata al Japanese Izakaya Menù impareremo a preparare: gli Yakiudon, ovvero le tagliatelle Udon saltate con carne e verdure; gli Iwashi no Nanbanzuke, una sorta di “sarda in saor” in stile giapponese; Harusame sarada, che consiste in una delicata e confortante insalatina di vermicelli di soia unita ad un mix di verdure. Cucineremo infine due tipi di Yakitori, uno più succulento dell’altro: Negima ossia lo spiedino di pollo e cipollotto, e Tsukune, lo spiedino di polpette di pollo. Un incontro da non perdere per gli appassionati di cucina nipponica!



MIKI HIURA Originaria di Tokyo, si laurea in Scienze Alimentari all’Università di Tokyo Kasei Gakuin. Affiancandosi ad un severissimo maestro, studia per diversi anni la cucina tradizionale giapponese Kaiseki. Esperienza formativa che le permetterà di affinare le sue doti culinarie e cogliere i segreti della gastronomia nipponica tipica. Nel 2001, affascinata dal cibo e dalla cultura alimentare italiana, si trasferisce in Veneto e presta servizio, prima come aiuto cuoco e poi come Chef capocuoco e responsabile della cucina, in diversi ristoranti giapponesi del padovano.



QUANDO: inizio corso Giovedì 21 Settembre, seguono 28 Settembre, 12 Ottobre 2023 (sempre di Giovedì). Dalle 20 alle 22.30 / 23 max



DOVE: TANALIBERATUTTI, Corte San Francesco, Viale Burchiellati 12g, Treviso (siamo nella corte interna appena dopo la farmacia Testa D’Oro, davanti al mega parcheggio di Piazzale Burchiellati, per cui potrete parcheggiare praticamente davanti ? )



COSTO: 55€ la singola lezione, 135 € l’intero corso in 3 appuntamenti



INFO E ISCRIZIONI: COOKiamo – HAT Studio: la prenotazione è obbligatoria, le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti (max 24 persone). Giorgia 347.9780123 cookiamo.scrivimi@gmail.com