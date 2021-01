Corso di cucina giapponese online con Yuri Kagawa

Apriamo l’anno nuovo con la seconda edizione del corso di cucina giapponese online. Naturalmente con la nostra super cuoca di Tokyo Yuri Kagawa, che terrà un corso diviso in quattro lezioni serali dedicate a: Japan Street Food, Sushi Base, Sushi “casalingo”, Dango e Cotton Cheese Cake! In questi mesi di lockdown abbiamo capito che, se ci sono dei “contro”, ci sono anche dei “pro” a cucinare online. Sparsi in ogni angolo del globo, ognuno dalla propria cucina realizzerà le ricette in diretta con Yuri e potrà capire subito gli aspetti critici di una preparazione e fare le domande che ritiene. In questo modo abbiamo buone probabilità che le pietanze che andiamo preparando siano vicine a ciò che Yuri ci andrà insegnando. La lista della spesa vi verrà inviata in precedenza, in modo che abbiate tempo di organizzare la vostra lezione di cucina. Ecco il dettaglio delle lezioni:



• JAPAN STREET FOOD

Giovedì 21 gennaio 2021, in diretta Zoom dalle 19.30 alle 22



Una lente d’ingrandimento sui pasti nipponici prêt-à-porter. Un appuntamento imperdibile tra i meandri dello street food giapponese con ricette sane e gustosissime. Impareremo a fare l’Okonomiyaki, con la sua pastella speciale croccante fuori e soffice dentro, e la succulenta salsa che notoriamente lo accompagna. Apprenderemo i segreti di uno Yakisoba con noodles e frutti di mare fatto a regola d’arte; scopriremo le varianti regionali e tanti trucchi del mestiere in chiave japan!



• SUSHI BASE

Giovedì 28 gennaio 2021, in diretta Zoom dalle 19.30 alle 22



Nella cultura giapponese la preparazione del Sushi è una vera e propria arte che richiede anni di esperienza. Con Yuri ci avvicineremo a questa sapienza per capire come la varietà del piatto nasce dalla scelta dei ripieni e delle guarnizioni, dei condimenti e del modo in cui vengono combinati tra loro. Vedremo come, a parità di ingredienti, il loro diverso assemblamento genera effetti di gusto totalmente diversi. Impareremo a scegliere e trattare il riso nel modo corretto, a sfilettare il pesce, a selezionare le salse e infine a preparare i Futomaki, gli Hosomaki, gli Uramaki, i Sashimi e le deliziose palline di Nighiri.





• TEMAKI, TEMARI, CHIRASHI: IL SUSHI “QUOTIDIANO”



Giovedì 4 febbraio 2021, in diretta Zoom dalle 19.30 alle 22



Se il sushi di cui sopra richiede una certa tecnica, in questa lezione Yuri ci insegnerà a realizzare tre tipi di sushi un po’ più semplici e casalinghi, che i giapponesi preparano spesso a casa. Il Temaki Sushi, nella sua inconfondibile forma a cono. Il Temari Sushi: cambia una vocale e pure la forma, a sfera o pallina che dir si voglia (nella foto appena sopra). Il Chirashi Sushi o Sushi sparpagliato, che è una sorta di bowl di pesce, riso ed altri ingredienti tipici. Tutti e tre sono facili da preparare e di grande effetto visivo. E se lavorate bene… anche le vostre papille ringrazieranno πŸ˜‰





• DANGO E COTTON CHEESE CAKE

Giovedì 11 febbraio 2021, in diretta Zoom dalle 19.30 alle 22



Per chiudere in dolcezza… impareremo a fare i Dango, i tipici gnocchi di riso giapponesi a forma sferica, in due versioni: con la crema di patate dolci in abbinamento e sottoforma di spiedini di palline in salsa agrodolce alla soia (Mitarashi Dango). Infine realizzeremo la Cotton Cheese Cake, ovvero la versione japan di questo dolce strafamoso, dalla consistenza così soffice da sembrare un batuffolo di cotone, o una nuvola… Capiremo come “gonfiare” la nostra torta e fare in modo che non si sgonfi dopo la cottura. Una lezione fresca fresca, per la prima volta a COOKiamo!