Corso di cucina indiana: "Holi, la festa indiana dei colori"

IL MONDO IN FESTA IN CUCINA

Il cibo è da sempre sinonimo di festa, in ogni cultura e in ogni angolo del mondo. Il COOKING di “Speziando e…dintorni” quest’anno si apre al MONDO e, da febbraio a dicembre, sarà dedicato alle più tradizionali ricorrenze festeggiate nei diversi Paesi dei cinque continenti. Conosceremo l’origine delle feste, i costumi dei popoli, le ricette realizzate per l’occasione con i loro profumi e intrecci di sapori. Scopriremo il significato simbolico dei cibi e il loro contributo al benessere del corpo e dell’anima. Un vero e proprio viaggio nel mondo per arricchire la nostra esperienza!



Il 2° appuntamento di questo ciclo di incontri è dedicato alla FESTA HOLI, la festa indiana dei colori.

È la festa legata alla religione induista durante la quale le persone celebrano la Rinascita sia personale che globale. In questa occasione si lanciano polveri colorate e gavettoni alle persone che si incrociano sulla propria strada, con il risultato di ritrovarsi il corpo interamente dipinto. Holi festeggia il trionfo del bene sul male, esprimendo questa gioia anche attraverso deliziosi piatti della cucina indiana e nepalese, seguiti dall'immancabile dolce shakkar pare.



La formula del corso vede, come sempre, la combinazione: cucinare insieme (sotto la supervisione dell'insegnante Luca), apprendere il valore nutrizionale e simbolico dei cibi (con l'erborista e naturopata Teresa), conoscere gli aspetti culturali delle tradizioni e, naturalmente, stare bene e divertirsi! L'incontro si conclude con la degustazione dei piazzi realizzati.



L'incontro si realizzerà al "B&B Ai Campazzi" a Castagnole TV, in via Arma dei Carabinieri n.4, dalle 19.30 alle 22.30 circa.



COSTI: il costo della serata è di 45 euro, comprensivo di lezione di cucina, ingredienti e tutto il necessario per la preparazione dei piatti, lezione teorica sul valore nutrizionale, curativo e simbolico dei cibi trattati, dispensa sulle spezie, degustazione dei piatti.



Per partecipare è necessario essere in possesso di Super Green Pass, come da normativa vigente. L'evento è organizzato nel rispetto delle misure sanitarie in vigore a causa dell'emergenza da Covid-19.



Per info, iscrizioni e dettagli organizzativi sull'evento, contattare il negozio Robe Turche in Via Canoniche, 8 a Treviso. Telefono 3914360734 robeturche@gmail.com.