Corso di cucina indiana: da nord a sud dell'India

Riprende "Speziando...e dintorni": un ciclo di serate divertenti e rilassanti che uniscono il piacere di cucinare insieme e la conoscenza di piatti tradizionali delle diverse cucine esotiche, curiosità su ingredienti e tradizioni e il mondo delle spezie.



Venerdì 8 ottobre: "Cooking Indiano". Un viaggio attraverso le cucine dell'India, dove impareremo a realizzare piatti deliziosi a base di carne, legumi e ortaggi, insaporiti con vari tipi di curry ed erbe aromatiche. Un viaggio da Nord al Sud dell'India, tra colori forti e aromi avvolgenti.



MASSIMO 8 PARTECIPANTI

(N.POSTI LIMITATO E IN RAPIDO ESAURIMENTO)



L'incontro si realizzerà al "B&B Ai Campazzi" a Monigo (Treviso), in via Arma dei Carabinieri n.4, dalle 19.30 alle 22.30 circa.

Il costo è di 40 euro, comprensivo degli ingredienti e tutto il necessario. Alla fine dell'incontro i partecipanti degusteranno i piatti realizzati.



Per partecipare è necessario essere in possesso di Green Pass. L'evento è organizzato nel rispetto delle misure sanitarie in vigore a causa dell'emergenza da Covid-19.



Per info e dettagli organizzativi sul cooking contattare il negozio Robe turche in Via Canoniche, 8 a Treviso. Telefono 3914360734 robeturche@gmail.com.

