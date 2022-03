Corso di cucina di Marocco, Egitto e Libano

Il mondo in festa in cucina.

Il cibo è da sempre sinonimo di festa, in ogni cultura e in ogni angolo del mondo. Il COOKING di “Speziando e…dintorni” quest’anno si apre al MONDO e, da febbraio a dicembre, sarà dedicato alle più tradizionali ricorrenze festeggiate nei diversi Paesi dei cinque continenti. Conosceremo l’origine delle feste, i costumi dei popoli, le ricette realizzate per l’occasione con i loro profumi e intrecci di sapori. Scopriremo il significato simbolico dei cibi e il loro contributo al benessere del corpo e dell’anima. Un vero e proprio viaggio nel mondo per arricchire la nostra esperienza!



Il 5° appuntamento di questo ciclo di incontri è dedicata alla festa dell’Aid al Fitr, la festa in cui i musulmani rompono il digiuno del Ramadam, che è durato 30 giorni. Quali sono i piatti dell’Aid al Fitr? Le ricette sulla tavola cambiano da Paese a Paese e da regione a regione all’interno di uno stesso paese.

Sicuramente i dolci: preparati in casa dalle mamme, oppure preparati “in comunità”.

Normalmente non mancano l’agnello o il manzo, cucinati secondo la tradizione della regione in cui la famiglia vive. Ma anche il pollo, il tacchino, insomma, ciò che la famiglia preferisce. C’è un aspetto di condivisione importante! Infatti, una parte del pranzo è destinata alle persone più bisognose.



La formula del corso vede, come sempre, la combinazione: cucinare insieme (sotto la supervisione dell'insegnante Luca), apprendere il valore nutrizionale e simbolico dei cibi (con l'erborista e naturopata Teresa), conoscere gli aspetti culturali delle tradizioni e, naturalmente, stare bene e divertirsi! L'incontro si conclude con la degustazione dei piatti realizzati.



L'incontro si realizzerà al "B&B Ai Campazzi" a Castagnole TV, in via Arma dei Carabinieri n.4, dalle 19.30 alle 22.30 circa.





COSTI: il costo della serata è di 45 euro, comprensivo di lezione di cucina, ingredienti e tutto il necessario per la preparazione dei piatti, lezione teorica sul valore nutrizionale, curativo e simbolico dei cibi trattati, degustazione dei piatti.



L'evento è organizzato nel rispetto delle misure sanitarie in vigore a causa dell'emergenza da Covid-19.



Per info, iscrizioni e dettagli organizzativi sull'evento, contattare il negozio Robe Turche in Via Canoniche, 8 a Treviso. Telefono 3914360734 robeturche@gmail.com.