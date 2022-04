Tuffo nel blu. Corso di cucina sul pesce con Angela Maci

Agli amanti del genere dedichiamo questo allettante corso di cucina articolato in tre appuntamenti, in cui protagonista assoluto sarà IL PESCE. Tre serate tematiche per affrontare i fondamentali sul mondo sottomarino, divisi in Antipasti, Primi, Secondi.



Angela Maci ci insegnerà come riconoscere il pesce fresco e fare buoni acquisti dal pescivendolo. Impareremo a pulire e trattare la materia prima, a sfilettare come Dio comanda per creare filetti perfetti e senza spine, a preparare le marinature, e soprattutto a cucinare queste carni delicate con cotture attente, accompagnandole a contorni ad hoc, salse garbate e presentazioni d’effetto! Angela è pronta a svelarvi i suoi segreti di cucina: dai piatti semplici della tradizione a quelli più complessi e scenici per stupire i vostri commensali!



Il corso è articolato in tre appuntamenti serali, dalle 20 alle 22.30 / 23 max, suddivisi in ANTIPASTI, PRIMI, SECONDI. Ci teniamo a dire che i piatti proposti saranno diversi dall’edizione precedente, per cui chi ha già partecipato alla precedente edizione può comunque iscriversi e arricchire il suo patrimonio di conoscenze in cucina ?.



Ecco a voi le ricette spettacolari che impareremo a fare:



ANTIPASTI DI PESCE

mercoledì 27 Aprile, alle 20



- Calamaro ripieno di cous cous

- Catalana di gamberi a primavera

- Alici marinate



PRIMI DI PESCE

mercoledì 4 Maggio, alle 20



- Bouillabaisse in tubetto

- Carnaroli di scoglio con pomodorino caramellato e limone

- Calamarata con asparagi e colatura di alici



SECONDI DI PESCE

mercoledì 18 Maggio, alle 20



- Polvo à lagareiro

- Tortino di pesce spada

- Filetto di spigola all’acqua pazza





ANGELA MACI: classe ’78, bolognese di nascita, trevigiana di adozione. Appassionata fin da bambina di tutto quello che ruota attorno al cibo. Per lei la cucina è colore, semplicità, amore e rispetto. Specialista in storia e cultura dell’alimentazione, ha gestito per anni un club enogastronomico nel cuore di Bologna apportando la sua esperienza e confrontandosi con grandi professionisti del settore. Sommelier AIS dal 1999, tiene corsi di cucina dal 2013, ottiene l’attestato Alma pressola celebre Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Parma nel 2014, e diviene ospite esaminatore per la suddetta scuola. Oggi è consulente enogastronomico, maestra del gusto e sommelier. Autrice di due blog, il famosissimo Sorelle in Pentola (tra i foodblog più seguiti in Italia) e il blog di recente pubblicazione Storie Buone gestito unicamente da Angela e dove potrete conoscerla meglio. Nel 2013 riceve, con la sorella Chiara Maci, il Premio Italia a Tavola come Opinion Leader dell’anno. Angela è anche autrice di due libri di cucina: In due c’è più gusto (Pendragon Edizioni, 2011) e Storie d’A-mare. Dal Vermentino alla Gallura (Delfino Editore, 2016).



_____________



QUANDO: ANTIPASTI DI PESCE mercoledì 27 Aprile, PRIMI DI PESCE mercoledì 4 Maggio, SECONDI DI PESCE mercoledì 18 Maggio 2022



ORARIO: dalle 20.00 alle 22.30 / 23.00 max



DOVE: in OFFICINA, lo spazio ad alto tasso creativo in Via Fontane 87A, Villorba (Treviso). Siamo all’interno del Centro Fontane, a fianco al Galloway e al Teatro del Pane, a pochi passi da Viale della Repubblica



COSTI: 150€ l’intero corso in 3 appuntamenti / 60€ la singola lezione (55€ per chi è già venuto a COOKiamo)



Gallery

INFO E ISCRIZIONI: COOKiamo – Hat Studio, fino ad esaurimento posti (23). La prenotazione è obbligatoria e il green pass sono obbligatori. Giorgia 347.9780123 cookiamo.scrivimi@gmail.com