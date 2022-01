Corso di cucina tematica con Angela Maci

Un nuovo corso di cucina tematico a cura di Angela Maci, la cuoca bolognese che ha conquistato il nostro cuore e i nostri palati per la sua capacità di raccontare il cibo e di tramettere un enorme passione per tutto ciò che ci ruota attorno. Dalla scelta delle materie prime, al loro trattamento, alle tecniche di cottura, agli aneddoti e alle curiosità legate al mondo della cucina.



Quattro serate tematiche dedicate a:



IL FIORE D’INVERNO, IL RADICCHIO DI TREVISO IGP

mercoledì 26 gennaio 2022



Fiore d’Inverno e punta di diamante del nostro territorio. Un’eccellenza locale che, prima di raggiungere le tavole gourmet, richiede una lavorazione lunga, minuziosa e attenta, quasi artigiana. Nelle nostre terre mangiamo tanto prelibato Radicchio di Treviso IGP Tardivo, ma ne conosciamo davvero la storia? Per questo abbiamo invitato i ragazzi dell’Azienda Agricola Be-Orto, a raccontarci qualcosa di questa locale varietà di cicoria dal sapore amarognolo e dalla consistenza croccante, ricca di minerali, perfetta nelle preparazioni a crudo ed eccezionale nelle sue declinazioni. La nostra cuoca Angela Maci ci spiegherà come creare ricette facili e gustose esaltandone le proprietà. In questa lezione realizzeremo: Radicchio, arance e baccalà; Radicchio al forno con pinoli e uvetta; Gnocchi di Radicchio homemade con fonduta di Gorgonzola e noci.



DOLCI DI CARNEVALE

mercoledì 9 febbraio 2022



Per gli amanti del genere… una lezione di cucina dedicata unicamente ai Dolci di Carnevale. Senza aver bisogno di particolari competenze di pasticceria, ci approcceremo con Angela in questo appuntamento zuccherino, dove impareremo a preparare il Migliaccio, un classico della tradizione campana, compatto, morbido e decisamente irresistibile. Faremo poi le Castagnole, morbide frittelle ormai diffuse (e apprezzate) un po’ ovunque in Italia. Non potranno mancare le Chiacchiere (anche detti Crostoli, Frappe, Bugie o Cenci) che però realizzeremo nella versione più light: al forno invece che fritte. Una serata imperdibile per i più golosi, per prendere per la gola voi stessi e i vostri cari!



ZUPPE D’INVERNO

mercoledì 23 febbraio 2022



Cremosa, avvolgente, morbida, calda e profumata come un abbraccio. E’ così che deve essere la zuppa. Seguendo la stagione che ci coccola, prepareremo zuppe, vellutate, minestre con ingredienti freschi, abbinamenti insoliti e quel particolare in più, che la rende unica. In questa edizione di Zuppe, sempre sulla scia della stagionalità, realizzeremo queste tre preparazioni perfette per l’inverno: la corroborante e gustosa Zuppa d’orzo Trentina, l’intramontabile e buonissima Ribollita, classico della cucina toscana. Per i palati più sopraffini, passeremo poi a un must della cucina francese: La Soup d’Onions!



CUCINO OGGI, MANGIO TUTTA LA SETTIMANA

mercoledì 9 marzo 2022



Siamo quello che mangiamo, dicono… Ma con le vite frenetiche di oggi abbiamo sempre tutti poco tempo a disposizione da dedicare alla preparazione dei cibi. In questa lezione di Batch Cooking Angela ci insegnerà come scegliere, trattare e cucinare le materie prime che questa stagione invernale ci offre – e come conservarle al meglio – in modo da renderci la settimana lavorativa più facile da gestire dal punto di vista alimentare, senza rinunciare ai sapori.