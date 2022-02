Corso di cucina thailandese - "Capodanno Thai"

IL MONDO IN FESTA IN CUCINA

Il cibo è da sempre sinonimo di festa, in ogni cultura e in ogni angolo del mondo. Il COOKING di “Speziando e…dintorni” quest’anno si apre al MONDO e, da febbraio a dicembre, sarà dedicato alle più tradizionali ricorrenze festeggiate nei diversi Paesi dei cinque continenti. Conosceremo l’origine delle feste, i costumi dei popoli, le ricette realizzate per l’occasione con i loro profumi e intrecci di sapori. Scopriremo il significato simbolico dei cibi e il loro contributo al benessere del corpo e dell’anima. Un vero e proprio viaggio nel mondo per arricchire la nostra esperienza!



Il 4° appuntamento di questo ciclo di incontri è dedicato al capodanno thailandese, chiamato Songkran, o capodanno buddista, o Festival dell’acqua e anche Festa della purificazione. Il Songkran è la festa più importante dell’anno in Thailandia e durante questa ricorrenza, che avviene durante il mese più caldo dell’anno, abitanti e turisti si aggirano per le strade scambiandosi getti d’acqua e gavettoni.

Ma la festività segna la fine della stagione secca e l’inizio delle piogge, molto importanti per l’agricoltura e in particolare per le coltivazioni di riso.

Al termine delle giornate di festa, si mangiano piatti tipici come: chicken satay, buonissimo pollo marinato con spezie, frittelle ai gamberi, zuppe e snack tradizionali.



La formula del corso vede, come sempre, la combinazione: cucinare insieme (sotto la supervisione dell'insegnante Luca), apprendere il valore nutrizionale e simbolico dei cibi (con l'erborista e naturopata Teresa), conoscere gli aspetti culturali delle tradizioni e, naturalmente, stare bene e divertirsi! L'incontro si conclude con la degustazione dei piatti realizzati.



L'incontro si realizzerà al "B&B Ai Campazzi" a Castagnole TV, in via Arma dei Carabinieri n.4, dalle 19.30 alle 22.30 circa.





COSTI: il costo della serata è di 45 euro, comprensivo di lezione di cucina, ingredienti e tutto il necessario per la preparazione dei piatti, lezione teorica sul valore nutrizionale, curativo e simbolico dei cibi trattati, degustazione dei piatti.



Per partecipare è necessario essere in possesso di Super Green Pass, in base alla normativa oggi vigente. L'evento è organizzato nel rispetto delle misure sanitarie in vigore a causa dell'emergenza da Covid-19.



Per info, iscrizioni e dettagli organizzativi sull'evento, contattare il negozio Robe Turche in Via Canoniche, 8 a Treviso. Telefono 3914360734 robeturche@gmail.com.