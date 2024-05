Corso di cucina vegetariana greco-ottomana

La storia di "Speziando...e dintorni" (gli appuntamenti di cooking etnico) si arricchisce con una maggior attenzione alla salute e all’ambiente in cui viviamo, con nuovi appuntamenti straordinari.





Giovedì 6 giugno 2024: SERATA DI CUCINA VEGETARIANA GRECO-OTTOMANA



Chiudiamo gli occhi. Siamo a Mykonos, difronte al tramonto del sole e assaporiamo un aperitivo gustoso e fresco che richiama i profumi del mare, della scogliera, l’atmosfera delle serate tiepide in compagnia. Chiudiamo nuovamente gli occhi…ed eccoci a Istanbul, per una cena dai toni decisi, dove i sapori del Mediterraneo abbracciano le note speziate del Medio Oriente in un caldo e raffinato sposalizio. Una serata fatta di sensazioni, di gusto, di olfatto, di tatto. Ad accompagnarci sono le erbe aromatiche, quelle balsamiche e digestive: menta, rosmarino, prezzemolo, aneto, timo, fieno greco e altre, che scopriremo nel viaggio dalla Grecia alla Turchia, per creare piatti deliziosi e profumati, tutti ad opera di ingredienti di origine biologica, pieni di vitalità e di salute!



L'incontro si realizzerà al "B&B Ai Campazzi" a Castagnole (Treviso), dalle 19.30 alle 22.30 circa. A conduzione del corso: l'insegnante Luca Magri (in cucina) e l'erborista e naturopata Teresa Martinelli, che ci offre le conoscenze relative alla cucina vegetariana e il valore nutrizionale e simbolico dei cibi scelti per le ricette della serata.

Il costo è di 55 euro, comprensivo degli ingredienti e tutto il necessario. Alla fine dell'incontro i partecipanti degusteranno i piatti realizzati.



Per info e dettagli organizzativi sul cooking contattare il negozio Robe turche in Via Canoniche, 8 a Treviso. T.3492604921 (whatsapp) - robeturche@gmail.com.