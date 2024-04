Corso di cucina vegetariana del Marocco

La storia di "Speziando...e dintorni" (gli appuntamenti di cooking etnico) si arricchisce con una maggior attenzione alla salute e all’ambiente in cui viviamo, con nuovi appuntamenti straordinari.



Giovedì 16 maggio 2024: SERATA DI CUCINA VEGETARIANA DEL MAROCCO



I colori vivaci del Marocco e i profumi delicati di spezie e agrumi ci conducono in questa serata piena di fascino e sapore, dove impariamo a realizzare piatti vegetariani golosi e succulenti, sfruttando tutti i benefici che ci regalano gli ortaggi e i legumi, nella loro immensa varietà, insieme a cereali, frutta disidratata, semi e frutta a guscio.

Il risultato è un menù originale, con piatti salutari e ricchi di vitalità, che scelgono ingredienti di origine biologica per celebrare in tavola il benessere, la bellezza e l'indimenticabile sapore!

In anteprima per voi: tajine di verdure e frutta fresca, pastilla di verdure e profumi d’agrumi, harira con ortaggi speciali e….per ora ci fermiamo qui!





MASSIMO 12 PARTECIPANTI

(N.POSTI LIMITATO E IN RAPIDISSIMO ESAURIMENTO)



L'incontro si realizzerà al "B&B Ai Campazzi" a Castagnole (Treviso), dalle 19.30 alle 22.30 circa. A conduzione del corso: l'insegnante Luca Magri (in cucina) e l'erborista e naturopata Teresa Martinelli, che ci offre le conoscenze relative alla cucina vegetariana e il valore nutrizionale e simbolico dei cibi scelti per le ricette della serata.

Il costo è di 55 euro, comprensivo degli ingredienti e tutto il necessario. Alla fine dell'incontro i partecipanti degusteranno i piatti realizzati.



Per info e dettagli organizzativi sul cooking contattare il negozio Robe turche in Via Canoniche, 8 a Treviso. T.3492604921 (whatsapp) - robeturche@gmail.com.