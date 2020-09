Corso di cucina vietnamita

Nuova stagione di "Speziando...e dintorni": serate divertenti e rilassanti che uniscono il piacere di cucinare insieme, di degustare, scoprirne di cotte e di crude per dare ai nostri piatti un vero tocco magico.



Venerdì 2 ottobre 2020: "Cooking Vietnamita".

Espressione dell'arte culinaria sviluppata in Vietnam, questa cucina combina fragranze, sapori e colori, basandosi sulla filosofia dei 5 elementi. Ecco perchè , ad esempio, molti piatti hanno in sè i 5 sapori fondamentali: piccante, aspro,amaro, salato e dolce.



L'incontro si realizzerà al "B&B Ai Campazzi" a Castagnole (TV) zona Monigo, dalle 19.30 alle 22.30 circa. Il costo è di 40 euro, comprensivo degli ingredienti e tutto il necessario. Alla fine dell'incontro i partecipanti degusteranno i piatti realizzati.

MASSIMO 7 PARTECIPANTI. N.POSTI LIMITATI E IN RAPIDO ESAURIMENTO.



Per avere info e dettagli organizzativi sul cooking contattare il negozio Robe turche in Via Canoniche, 8 a Treviso. Telefono 3914360734 oppure robeturche@gmail.com.