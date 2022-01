Corso teorico-pratico "Cucinare con la tajine"

"Speziando...e dintorni": è un ciclo di serate divertenti e rilassanti che uniscono il piacere di cucinare insieme, di degustare, scoprirne di cotte e di crude per dare ai nostri piatti un vero tocco magico.



Venerdì 14 gennaio 2022: "Cooking teorico-pratico: Cucinare con la Tajine"

La tajine è un piatto tradizionale della cucina marocchina, che può essere a base di carne o pesce, legumi e verdure. La tajine è, inoltre, un modo di cucinare, che permette di sprigionare al massimo le virtù dei cibi. Attraverso la cottura in tajine, lenta e a bassa temperatura, impariamo a mantenere inalterate le proprietà degli alimenti, rendiamo il pasto equilibrato e sano, ma anche il piatto saporito e piacevole alla vista, con i colori veri della terra.

I partecipanti realizzeranno i piatti della serata sotto la supervisione dell'insegnante Luca Magri, titolare del b&b Barberia a Treviso, e con l'apporto teorico dell'Erborista e naturopata Teresa Martinelli, titolare della storica Erboristeria Drogheria Foresti di Treviso.

L'incontro si realizzerà al "B&B Ai Campazzi" a Castagnole (TV) zona Monigo, dalle 19.30 alle 22.30 circa.

Il costo è di 45 euro, comprensivo di: lezione di cucina, lezione teorica sul metodo di cottura in tajine e sull'uso delle spezie usate, ingredienti e tutto il necessario. Alla fine dell'incontro i partecipanti degusteranno i piatti realizzati.

MASSIMO 8 PARTECIPANTI. N.POSTI LIMITATI E IN RAPIDO ESAURIMENTO.



COSTI: il costo della serata è di 45 euro, comprensivo di lezione di cucina, ingredienti e tutto il necessario per la preparazione dei piatti, lezione teorica sul valore nutrizionale, curativo e simbolico dei cibi trattati, dispensa sulle spezie, degustazione dei piatti.



L'evento è organizzato nel rispetto delle misure sanitarie in vigore a causa dell'emergenza da Covid-19. Per partecipare è necessario essere in possesso di Super Green Pass come da norme in vigore.



Per info e dettagli organizzativi sul Cooking contattare il negozio Robe turche in Via Canoniche, 8 a Treviso. Telefono 3914360734 robeturche@gmail.com.