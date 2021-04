Corso base di degustazione guidata di sake giapponesi

Un nuovo percorso di degustazione, in collaborazione con la sake sommelier Satomi Dosseur di Kikisakeshi, inizia da Ikiya! Tre appuntamenti dedicati al sake, alla sua storia, produzione e servizio, per darvi le basi necessarie a poter comprendere meglio il famoso fermentato giapponese. Durante ogni appuntamento affronteremo un argomento, e procederemo poi alla degustazione di tre tipologie diverse di sake. In totale, porteremo nelle vostre case ben nove sake, spiegandovi storia, abbinamenti e servizio.

Chi è Satomi Dosseur e quali sono gli argomenti delle lezioni?

Sake sommelier Satomi Dosseur. Nata e cresciuta a Tokyo, Satomi inizia a viaggiare e ad approfondire la sua conoscenza della cultura culinaria giapponese da quando ha 20 anni. Nel 2005 inizia a lavorare nel ristorante londinese Zuma, diventandone Head Sake Sommelier, fino a quando, nel 2014, decide di creare Enshu Ltd. Certificata dal SSI (Sake Service Institute) e con alle spalle il completamento del corso di produzione tecnica di sake del Japan Sake Brewers Association, Satomi è riconosciuta come la sommelier di punta del Kikisake-shi. E’, inoltre, dal 2009, uno dei giudici di sake dell’International Wine Challenge. Grazie alla sua profonda conoscenza del sake e della sua produzione, abbiamo creato un corso di tre lezioni, strutturato come segue.

Prima lezione – sabato 8 maggio alle 17.00 su Zoom

Cos’è il sake?

Storia del sake

Ingredienti del sake

Degustazione di sake, con schede e spiegazioni

Kido Junmai: sake con particolari note fruttate. Melone, pesca, pera e pepe bianco. Morbido e rinfrescante al palato, è caratterizzato da una interessante acidità.

Tensei Fu-ro Tokubetsu Honjozo: sake rinfrescante con una salinità decisamente oceanica. Aromi puri ed eleganti di fiori bianchi e di riso. Consistenza setosa e finitura pulita. Si può servire leggermente caldo, a temperatura ambiente o freddo. Consistenza morbida come la seta.

Tate no kawa Phoenix Junmai Daiginjo: al naso sono prevalenti melone e pera, il corpo è medio con un finale pulito. Liscio, rotondo, setoso ed equilibrato, questo sake è un ottimo esempio delle qualità che si trovano nella categoria “premium”

Seconda lezione – sabato 22 maggio alle 17.00 su Zoom

La produzione del sake: come nasce e tutte le fasi di fermentazione

Degustazione di sake, con schede e spiegazioni

Tsujihonten Gozenshu Mimasaka: Mimasaka è il sake che rappresenta a pieno la filosofia della cantina di creare un prodotto di ottima qualità adatto al consumo giornaliero. Se leggermente riscaldato, il sapore diventa più ricco e rotondo, servito freddo è dissetante e di facile beva. Aroma di riso intenso con note erbacee ed un finale lungo e leggermente acido.

Tedorigawa Shukon Junmai Ginjo: sake molto secco con nitidi toni floreali, buon equilibrio e consistenza. Tedorigawa Junmai Ginjo ha un palato pulito e morbido con un fresco aroma di mela e pera.

Tonoike Shuzo BO Omachi Junmai Daiginjo: questo sake è pensato per essere espressivo nel bicchiere come può esserlo il vino, nella misura in cui si potrà percepire insieme acidità e note floreali. Ha vinto numerosi premi: 2019 KURA MASTER (Francia) Gold Award / 2019 Omachi Summit Excellence Award / 2018 Omachi Summit Excellence Award / 2018 Winglass e Delicious Japanese Sake Award Gold Award / 2018 SAKE COMPETITION Silver Award

Terza lezione – sabato 5 giugno alle 17.00 su Zoom

Come servire il sake: spiegazione e approfondimento del background culturale

Degustazione di sake, con schede e spiegazioni

Kasumitsuru Kimoto Junmai: sake dal profumo delicato e dal gusto ricco di umami con leggera e piacevole acidità. Vincitore della medaglia d’oro nel 2015 e 2016 al “National Sake Award” e sempre oro nella sezione Junmai di KURA MASTER nel 2018 e Platinum nella sezione Junmai al “London sake Challenge “nel 2019.

Enter.sake Gold Junmai Daiginjo: alle note di melone e pesca riconoscibile nel Silver, si aggiungono sentori floreali al palato, finale rotondo e delicato. Il corpo morbido deriva dall’acqua utilizzata nella produzione che arriva alla cantina dopo essere stata filtrata per centinaia di anni dalle Alpi Giapponesi.

Gozenshu Yuzu 9: nato dal blend tra succo di Yuzu della prefettura di Okayama con sake Bodaimoto Rocky Mountain Junmai, questo sake ha un ottimo bilanciamento tra dolcezze e acidità ed un incredibile freschezza.

Come ci si iscrive alle lezioni online di Ikiya e che costo hanno?

Iscrizioni direttamente su Eventibrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-base-di-degustazione-guidata-di-sake-giapponesi-150886651035

Le lezioni sono riservate ai nostri soci ordinari 2021, sarà quindi necessario tesserarsi, qualora non lo abbiate ancora fatto, ad un costo pari a 10,00€. La tessera associativa, oltre a permettervi di partecipare al corso, vi da anche moltissimi vantaggi (sconti online, dirette esclusive e così via).

Potete leggere tutti i dettagli su https://www.ikiya.it/p/tessera-associativa-2021/

Costo per l’interno corso: 189,00€ (per i soci ordinare 2021 il costo è 179,00€)

Numero massimo di studenti: 10 (il corso è confermato con un minimo di 6 persone)

Dal momento che il corso prevede una progressione graduale nella conoscenza del sake, non è possibile iscriversi alle lezioni singole.

Il costo comprende tutte le dispense, 9 bottigliette di sake da 50ml l’una spedite direttamente a casa vostra, la lezione dal vivo con possibilità di fare domande, e l’invio della registrazione, così da poterla rivedere ogni qualvolta se ne abbia bisogno. Le registrazioni resteranno disponibili online per 1 mese, dopodiché verranno cancellate.

Le lezioni si svolgono tutte su Zoom, una piattaforma online creata appositamente per meeting e webinar.

Una volta confermata la vostra iscrizione, riceverete via mail l’invito a partecipare.

Se non riesci ad essere online per il corso?

Nessun problema! Le lezioni verranno registrate e inviate via mail agli iscritti esterni. Se non potete partecipare non vi preoccupate, potrete rivederle quando volete!

Le registrazioni resteranno disponibili online per 1 mese, dopodiché verranno cancellate.

Per i sake?

Per questo corso prevediamo di spedire a casa vostra direttamente tutti i sake, porzionati in comode bottigliette monodose da 50ml l’una. Non dovete quindi acquistare nulla a parte.

Cancellazioni e rimborsi

Il corso è rimborsabile entro una settimana dall’inizio della prima lezione, oppure in caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti.