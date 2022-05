Corso di cucina Thailandese

Nuovo appuntamento di "Speziando e...dintorni", dedicato alla cucina Thailandese. Avvicinandoci all'estate potremmo sfruttare la freschezza e il profumo di frutta e ortaggi e sperimentare i contrasti dei sapori che caratterizzano questa cucina e la rendono deliziosa.

La formula del corso vede, come sempre, la combinazione: cucinare insieme (sotto la supervisione dell'insegnante Luca), apprendere il valore nutrizionale e simbolico dei cibi (con l'erborista e naturopata Teresa), conoscere gli aspetti culturali delle tradizioni e, naturalmente, stare bene e divertirsi! L'incontro si conclude con la degustazione dei piatti realizzati.



L'incontro si realizzerà al "B&B Ai Campazzi" a Castagnole TV, in via Arma dei Carabinieri n.4, dalle 19.30 alle 22.30 circa.



COSTI: il costo della serata è di 45 euro, comprensivo di lezione di cucina, ingredienti e tutto il necessario per la preparazione dei piatti, lezione teorica sul valore nutrizionale, curativo e simbolico dei cibi trattati, aspetti culturali della tradizione thailandese, degustazione dei piatti.



L'evento è organizzato nel rispetto delle misure sanitarie in vigore nella data dell'evento in materia Covid-19.



Per info, iscrizioni e dettagli organizzativi sull'evento, contattare il negozio Robe Turche in Via Canoniche, 8 a Treviso. Telefono 3914360734 robeturche@gmail.com.