Corso di dama italiana

Corso di dama per bambini, ragazzi e adulti, presso la Casa delle Associazioni a Ponzano Veneto. I corsi sono tenuti da istruttori FID (Federazione Italiana Dama), il materiale verrà fornito gratuitamente. Il corso completo per bambini e ragazzi ha un costo di 50,00 comprensivo di tessera FID. Per info e iscrizioni 3497376449 Lucia

