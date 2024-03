Corso DJ per Bambini e Ragazzi

Dai 6 ai 10 anni

Dagli 11 ai 14 anni

A Partire dall 11 Aprile 2024 alle 17.00 o altro orario da concordare

Per 8 lezioni da 1 ora e 30 minuti

Corso DJ per Ragazzi in gruppi da 3 o 4 Max

Il Corso può essere Base oppure Avanzato o in caso Molto Avanzato per chi ha già partecipato a gli altri due corsi durante l'anno, in modo da completare il percorso che segue l'anno scolastico.

Le lezione si Svolgeranno presso l'Associazione Sogno Numero Due in Borgo Mestre 107 a Treviso



Per informazioni e prenotazioni:

Roberto Sorbara

Cell 3283658672



Messaggio DM