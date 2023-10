CORSO DJ per bambine/i e ragazze/i



Informazioni e LEZIONE PROVA

GIOVEDI 5 OTTOBRE alle ore 18

nella sede di Sogno Numero2



Programma del corso:



– Storia del DJ e della Musica Dance e Rap\HipHop – come nasce la figura del DJ e come si evolve

– strutture delle canzoni per il mixaggio

– tecniche di mixaggio con consolle dj

– Loop e punti Cue

– Messa a Tempo

– Equalizzazione

– Uso degli Effetti e dei Filtri

– Scratch per il Mixaggio

– Remix di una Canzone e Re-Edit con gli Stems

– come si prepara una scaletta e come scegliere la musica da suonare

– Prove su Consolle su ogni cosa spiegata



I CORSI inizieranno da GIOVEDI 12 OTTOBRE 2023 :



GIOVEDI con orario 17/18.30

per bambine/i 6/10 anni



GIOVEDI con orario 19/20.30

per ragazze/i 11/14 anni



8 incontri settimanali, da ottobre a dicembre 2023, in minigruppo

minimo 5 iscritti per gruppo



Quota di partecipazione: euro 160

E’ necessario essere in regola con il tesseramento all’Associazione euro 25 annuali (anno solare)



Per informazioni 3283658672 - info@robertosorbara.com