Torna il Corso di Galateo in Abbazia

Un corso per migliorare il nostro modo di stare con gli altri e perfezionare l’arte dell’accoglienza, recuperando un bene prezioso di cui, oggi più di ieri, sentiamo il bisogno: l’educazione. Dal 12 al 26 marzo, nella splendida cornice dell’Abbazia di Sant’Eustachio, a Nervesa della Battaglia, torna il corso di Galateo, nel luogo dove nel 1549 questa opera fu scritta da Monsignor Della Casa.

Grazie agli insegnamenti di Giuliana Meneghetti, già responsabile del Cerimoniale della Provincia di Treviso, esperta di buone maniere e organizzazione di eventi, il Galateo sarà portato ai giorni nostri, attualizzandolo con consigli pratici e fruibili da subito. Tra gli argomenti trattati, ci sarà come presentarsi con educazione agli altri, come evitare di mettere a disagio gli ospiti, ma anche come apparecchiare una tavola delle feste, ad esempio quella della Pasqua, in arrivo nel mese di aprile. Inoltre, sarà affrontato anche, più in generale, il tema del rapporto con gli altri, per creare maggiore armonia.

Un corso, quindi, adatto a tutti, per ritrovare alcuni insegnamenti che, grazie al Galateo, libro tradotto in molte lingue straniere, hanno reso l’Italia simbolo dell’arte dell’accoglienza e dell’ospitalità. Gli incontri nelle giornate del 12, 19 e 26 marzo, si terranno dalle 14,30 alle 18 e offriranno una vera e propria “immersione” nelle principali situazioni che ognuno di noi si trova ad affrontare quotidianamente.

Per informazioni: Info sul corso le trovate alla nostra pagina https://www.giustiwine.com/corso-di-galateo/

Per prenotazioni: T./whatsapp 380 23 18 882

Email: welcome@giustiwine.com