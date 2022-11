Corso di guida sicura: studenti a scuola dal pilota Luca Filippi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Sabato 26 novembre, presso la pista alle Cave di San Giacomo (Vittorio Veneto), ci sarà una mattinata dedicata alla guida sicura che interesserà oltre 200 studenti del Coneglianese e del Vittoriese (Itis Vittorio Veneto e Conegliano, Ipsia Vittorio Veneto e Conegliano).



L’evento avrà inizio alle ore 9.30. Alle ore 9.50 sono previsti gli interventi delle autorità (Vice Sindaco di Vittorio Veneto Gianluca Posocco, Consigliere Regionale Tommaso Razzolini, Consigliere Mauro Fael per la Provincia di Treviso). Protagonisti della giornata saranno Matteo Bobbi, commentatore Sky Sport F1 e Luca Filippi, commentatore sportivo Mediaset, che spiegheranno ai ragazzi, anche in modo pratico, come essere sicuri su strada e su pista.

L’evento è organizzato interamente dalla Crx78 (azienda di abbigliamento motorsport di Sacile (PN)).

Durante la mattinata si svolgerà pure un momento di beneficenza legato all’AIRC.