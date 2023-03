Corso di lettura espressiva

Nuovo corso di lettura espressiva aperto a tutti presso la suggestiva cornice della storica Villa Pontello.

Leggere a voce alta è innanzitutto una tecnica che permette di cogliere il senso di quello che si legge e per far comprendere in maniera efficace un testo ad altri.

Leggere a voce alta passa attraverso un percorso che aiuta a prendere consapevolezza dei nostri mezzi e di come possiamo modificare la voce che ci appartiene.

Leggere a voce alta è un'affinità: attraverso la lettura diamo una nostra interpretazione e facciamo vivere il testo a nostro piacimento.

Leggere a voce alta aiuta a trovare delle strategie, imparando a fidarci di noi stessi.

Leggere a voce alta è un'arte.

Il corso di lettura ad alta voce offre strumenti per comunicare con le parole lette, consente di creare immagini nella mente di chi ascolta, per emozionare e creare quella magia necessaria per incantare la platea di ascoltatori.

Argomenti trattati:

Comunicare con la voce – suono e musicalità

Il corpo e il testo, espressione e movimento

La voce e il testo: tono, ritmo, volume, tempo, melodia.

Il testo interpretato – le pause

Lettura di brani di diversa tipologia (fiaba, racconto, romanzo, relazione)

Il verbale, il para-verbale, il non verbale

Vivere e comunicare l’emozione del testo

Lettura a più voci e con accompagnamento musicale

Per chi:

Il corso di lettura ad alta voce è rivolto a chi desidera acquisire la corretta tecnica per trasmettere ad un uditorio in modo gradevole ed efficace un qualunque testo letto ad alta voce: una fiaba, un racconto, una relazione tecnica, un audiolibro per non vedenti, un discorso.

Tutti possiamo imparare a leggere a voce alta perché la nostra voce è unica.

L’espressività è fatta di piccoli dettagli e il lettore è il musicista che usa il suo strumento: la voce, una “calligrafia sonora”.

La prima lezione è gratuita! Sarà dedicata a conoscerci, a presentare il corso e a provare alcuni esercizi dimostrativi.

Conduttore:

Le lezioni saranno tenute da Mauro Fantinel, dell’associazione culturale G(h)ita.

Mauro Fantinel, formatore e regista, presidente dell’associazione culturale G(h)ita e socio fondatore della Federazione Italiana Teatroterapia.

Per anni insegnante di teatroterapia finalizzata al counseling, ora è formatore di teatro, lettura espressiva, voce e clown.

Nei momenti di relax, diverte e fa ridere gruppi di adulti con le tecniche dello Yoga della Risata (Laughter yoga).

https://www.associazioneghita.it

Quando

Dal 7 aprile, ogni venerdì dalle 20.30 alle 22.30, per un totale di 10 lezioni.

Le date e gli orari potrebbero subire delle variazioni.

Dove

Le lezioni si terranno presso Villa Pontello.

Indirizzo: Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.

Costo

Il costo complessivo di 10 incontri da 2 ore ciascuno è di 160€. La prima lezione è di prova ed è gratuita!

Per i non soci è obbligatorio in aggiunta il tesseramento all’associazione, del costo di 10€; il costo totale per i nuovi iscritti sarà dunque di 170€.

Il tesseramento sarà valido per tutti i corsi proposti a Villa Pontello fino alla fine del 2023.

Per motivi organizzativi il corso si attiverà esclusivamente al raggiungimento di un numero di 10 iscritti.

Per ulteriori informazioni

WhatsApp: 342 67 23 680 - Michael



Email: associazioneculturaleanima@gmail.com