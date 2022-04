Nelle sere primaverili, negli spazi della storica Villa Pontello, ritorna il corso di lettura espressiva, aperto a tutti.



La lettura è una tecnica e per questo e per poterle dare espressività ha bisogno di essere coltivata e messa in pratica.

E’ importante conoscere le tecniche di base per poter allietare chi ci ascolta. Tutti possiamo farlo, perché la nostra voce è unica.

L’espressività è fatta di piccoli dettagli e il lettore è come un musicista, il suo strumento è la voce.

È necessario prendere confidenza con essa per poterla esprimere in maniera efficace, perché la voce è un fenomeno relazionale. Potremmo definirla come una “calligrafia sonora”.

E’ proprio grazie alla voce e al corpo che diamo vita all’espressività e alla comunicazione verso chi ci sta ascoltando.

La prima lezione è gratuita! Sarà dedicata alla presentazione del corso e si terrà il 22 aprile 2022.

Le lezioni partiranno ufficialmente da venerdì 29 aprile.

Il corso sarà tenuto da Mauro Fantinel, dell'associazione culturale G(h)ita.



? ARGOMENTI TRATTATI:

- Corpo e respirazione → Tecniche di allenamento del diaframma, articolazione del respiro, tensione e rilassamento.

- Voce → Suono, tono, volume, intensità, articolazione, velocità.

- La Lettura → Verbale, para-verbale e non verbale.

- Interpretazione del testo → Lettura ad alta voce, ritmo, intensità.

- La punteggiatura → Ricerca delle pause, tempi e metodi.

- Lettura espressiva → Saper gestire le emozioni.

- Interpretazione della lettura → Mimesi e interpretazione di un testo.

- La Lettura → Verso chi? A se stessi, a uno, a pochi, al pubblico.

- Leggere è comu? GIORNI ED ORARI

Tutti i venerdì dalle 20.30 alle 22.30.

Il 22 aprile la serata di presentazione, poi dal 29 aprile al 10 giugno. Il totale è di 8 incontri, da 2 ore ciascuno.

Le date e gli orari potrebbero subire delle variazioni.

? LUOGO

Le lezioni si terranno presso Villa Pontello.

Indirizzo: Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.

? COSTI

Il costo del corso è di 130€. È prevista in più la quota di 10€ di iscrizione all'associazione Anima, iscrizione che sarà valida fino al 31 dicembre 2022.

?? La prima lezione è di prova ed è gratuita!

Previsto uno sconto per chi si iscriverà alla serata di presentazione.

È gradita la prenotazione



? Per iscrizioni scrivici a: associazioneculturaleanima@gmail.com oppure contatta il numero: ? 339 3839273 (solo WhatsApp)





nicare → Saper parlare in pubblico.